https://sputniknews.com.tr/20220829/kadikoyde-gece-kulubunde-eglenirken-yola-dusen-kadin--1060505646.html

Kadıköy'de gece kulübünde eğlenirken yola düşen kadın

Kadıköy'de gece kulübünde eğlenirken yola düşen kadın

İstanbul Kadıköy'de gece kulübünde eğlenen kadın, birinci kattan yola düşerek ağır yaralandı. Yaralı sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye... 29.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-29T04:14+0300

2022-08-29T04:14+0300

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kadıköy

gece kulübü

türkiye

kadın

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Olay, saat 01.00 sıralarında Caddebostan Mahallesi Operatör Cemil Topuzlu Caddesi üzerinde bulunan gece kulübünde yaşandı. Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre iddiaya göre, henüz ismi öğrenilemeyen genç kadın, eğlendiği sırada kulübün birinci katından yola düşerek yaralandı. oldan geçenlerin görmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Yaralı kadın sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırıldı.Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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kadıköy, gece kulübü, kadın