https://sputniknews.com.tr/20220829/kadikoyde-gece-kulubunde-eglenirken-yola-dusen-kadin--1060505646.html
Kadıköy'de gece kulübünde eğlenirken yola düşen kadın
Kadıköy'de gece kulübünde eğlenirken yola düşen kadın
İstanbul Kadıköy'de gece kulübünde eğlenen kadın, birinci kattan yola düşerek ağır yaralandı. Yaralı sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye... 29.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-29T04:14+0300
2022-08-29T04:14+0300
2022-08-29T04:26+0300
kadıköy
gece kulübü
türkiye
kadın
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Olay, saat 01.00 sıralarında Caddebostan Mahallesi Operatör Cemil Topuzlu Caddesi üzerinde bulunan gece kulübünde yaşandı. Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre iddiaya göre, henüz ismi öğrenilemeyen genç kadın, eğlendiği sırada kulübün birinci katından yola düşerek yaralandı. oldan geçenlerin görmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Yaralı kadın sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırıldı.Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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kadıköy, gece kulübü, kadın
kadıköy, gece kulübü, kadın
Kadıköy'de gece kulübünde eğlenirken yola düşen kadın
04:14 29.08.2022 (güncellendi: 04:26 29.08.2022) Abone ol
İstanbul Kadıköy'de gece kulübünde eğlenen kadın, birinci kattan yola düşerek ağır yaralandı. Yaralı sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 01.00 sıralarında Caddebostan Mahallesi Operatör Cemil Topuzlu Caddesi üzerinde bulunan gece kulübünde yaşandı.
Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre iddiaya göre, henüz ismi öğrenilemeyen genç kadın, eğlendiği sırada kulübün birinci katından yola düşerek yaralandı.
oldan geçenlerin görmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Yaralı kadın sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırıldı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.