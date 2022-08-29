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Kadıköy'de gece kulübünde eğlenirken yola düşen kadın
Kadıköy'de gece kulübünde eğlenirken yola düşen kadın
İstanbul Kadıköy'de gece kulübünde eğlenen kadın, birinci kattan yola düşerek ağır yaralandı. Yaralı sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye... 29.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-29T04:14+0300
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kadıköy
gece kulübü
türkiye
kadın
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Olay, saat 01.00 sıralarında Caddebostan Mahallesi Operatör Cemil Topuzlu Caddesi üzerinde bulunan gece kulübünde yaşandı. Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre iddiaya göre, henüz ismi öğrenilemeyen genç kadın, eğlendiği sırada kulübün birinci katından yola düşerek yaralandı. oldan geçenlerin görmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Yaralı kadın sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırıldı.Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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kadıköy, gece kulübü, kadın
kadıköy, gece kulübü, kadın

Kadıköy'de gece kulübünde eğlenirken yola düşen kadın

04:14 29.08.2022 (güncellendi: 04:26 29.08.2022)
© DHAGenç kadın gece kulübünde eğlenirken yola düştü
Genç kadın gece kulübünde eğlenirken yola düştü - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2022
© DHA
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İstanbul Kadıköy'de gece kulübünde eğlenen kadın, birinci kattan yola düşerek ağır yaralandı. Yaralı sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 01.00 sıralarında Caddebostan Mahallesi Operatör Cemil Topuzlu Caddesi üzerinde bulunan gece kulübünde yaşandı.
Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre iddiaya göre, henüz ismi öğrenilemeyen genç kadın, eğlendiği sırada kulübün birinci katından yola düşerek yaralandı.
oldan geçenlerin görmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Yaralı kadın sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırıldı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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