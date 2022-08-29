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İstanbul'da konserde bıçaklı saldırı: 2'si polis 6 yaralı
İstanbul'da konserde bıçaklı saldırı: 2'si polis 6 yaralı
Kağıthane'deki Hasbahçe Mesire Alanı'ndaki konserde çıkan kavgada bir saldırgan, 2'si polis 6 kişiyi bıçakla yaraladı. Bıçakla önünü kesip bindiği aracı gasp... 29.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-29T10:39+0300
2022-08-29T10:39+0300
türkiye
istanbul
kağıthane
konser
bıçaklama
zanlı
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İstanbul'da, Tuğçe Kandemir konserinde henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine eline bıçak geçiren bir şahıs, alandaki 4 kişiyi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Olayın ardından kaçmaya başlayan şahsı iki polis memuru yakalamak istedi. Şahıs kendisine müdahale eden iki polisi göğsünden ve elinden yaralandıktan sonra kaçmaya devam etti.Engellinin aracını gasp edip kaçmaya çalıştıOrtalığın bir anda karıştığı olay sonrası saldırgan, o esnada alandan ayrılmaya çalışan bedensel engelli İsmail B.’nin aracının önünü kesti. Sürücüye bıçak doğrultarak aracına binen şahıs, konser alanından kaçmaya çalıştı. Saldırganın kaçmaya çalıştığını fark eden Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aracın lastiğine ateş açtı. Olay sonucunda durdurulan aracın içerisindeki saldırgan, olayda kullandığı bıçakla birlikte etkisiz hale getirilerek kıskıvrak yakalandı. Öte yandan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.2’si polis 6 kişiyi bıçakla yaralandıKısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı. Ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Şehir Taşçıoğlu Hastanesine kaldırılan polis memuru T.K.’nın ise göğsüne 15 adet dikiş atıldığı, elinden hafif şekilde yaralanan diğer polis memuru S.Ö.’nün ise ayakta tedavi edildiği öğrenildi. Sarıyer Seyrantepe’deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan diğer 4 yaralının ise hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.Kağıthane polisini yakaladığı saldırgan suç makinesi çıktıÖte yandan gözaltına alınan bıçaklı saldırgan Hakan D.’nin (29), emniyette çeşitli suçlardan 70’den fazla kaydının olduğu ortaya çıktı. Sadabad Polis Merkezi Amirliği’ne götürülen saldırgan Hakan D.’ye “görevli memura mukavemet” ve ”kasten yaralama”, suçlarından adli işlem yapıldığı öğrenildi. Şahsın işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği bilgisine ulaşıldı.Polis olayla ilgili başlattığı incelemesi sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220828/rizede-bir-ilk-konser-yagmurdan-degil-asiri-sicaklardan-ertelendi-1060499047.html
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istanbul, kağıthane, konser, bıçaklama, zanlı
istanbul, kağıthane, konser, bıçaklama, zanlı

İstanbul'da konserde bıçaklı saldırı: 2'si polis 6 yaralı

10:39 29.08.2022
© İHA / DOĞAN CAN CESURİstanbul'da konserde bıçaklı saldırı: 2'si polis 6 yaralı
İstanbul'da konserde bıçaklı saldırı: 2'si polis 6 yaralı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2022
© İHA / DOĞAN CAN CESUR
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Kağıthane'deki Hasbahçe Mesire Alanı'ndaki konserde çıkan kavgada bir saldırgan, 2'si polis 6 kişiyi bıçakla yaraladı. Bıçakla önünü kesip bindiği aracı gasp ederek kaçmak isteyen zanlı, aracın lastiklerine ateş edilerek durdurulup yakalandı. Gözaltına alınan saldırganın 70'ten fazla suç kaydının olduğu ortaya çıktı.
İstanbul'da, Tuğçe Kandemir konserinde henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine eline bıçak geçiren bir şahıs, alandaki 4 kişiyi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Olayın ardından kaçmaya başlayan şahsı iki polis memuru yakalamak istedi. Şahıs kendisine müdahale eden iki polisi göğsünden ve elinden yaralandıktan sonra kaçmaya devam etti.

Engellinin aracını gasp edip kaçmaya çalıştı

Ortalığın bir anda karıştığı olay sonrası saldırgan, o esnada alandan ayrılmaya çalışan bedensel engelli İsmail B.’nin aracının önünü kesti. Sürücüye bıçak doğrultarak aracına binen şahıs, konser alanından kaçmaya çalıştı. Saldırganın kaçmaya çalıştığını fark eden Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aracın lastiğine ateş açtı. Olay sonucunda durdurulan aracın içerisindeki saldırgan, olayda kullandığı bıçakla birlikte etkisiz hale getirilerek kıskıvrak yakalandı. Öte yandan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

2’si polis 6 kişiyi bıçakla yaralandı

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı. Ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Şehir Taşçıoğlu Hastanesine kaldırılan polis memuru T.K.’nın ise göğsüne 15 adet dikiş atıldığı, elinden hafif şekilde yaralanan diğer polis memuru S.Ö.’nün ise ayakta tedavi edildiği öğrenildi. Sarıyer Seyrantepe’deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan diğer 4 yaralının ise hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Kağıthane polisini yakaladığı saldırgan suç makinesi çıktı

Öte yandan gözaltına alınan bıçaklı saldırgan Hakan D.’nin (29), emniyette çeşitli suçlardan 70’den fazla kaydının olduğu ortaya çıktı. Sadabad Polis Merkezi Amirliği’ne götürülen saldırgan Hakan D.’ye “görevli memura mukavemet” ve ”kasten yaralama”, suçlarından adli işlem yapıldığı öğrenildi. Şahsın işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği bilgisine ulaşıldı.
Polis olayla ilgili başlattığı incelemesi sürüyor.
Yağmurun başkenti Rize'de düzenlenecek olan konser etkinlikleri, ilk kez yağmurdan dolayı değil, güneş ve aşırı sıcak nedeniyle ertelendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2022
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Rize'de bir ilk: Konser yağmurdan değil aşırı sıcaklardan ertelendi
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