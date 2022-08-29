https://sputniknews.com.tr/20220829/iran-cumhurbaskani-reisi-nukleer-faaliyetler-hakkimizdir-1060532615.html

İran Cumhurbaşkanı Reisi: 'Nükleer faaliyetler hakkımızdır'

İran Cumhurbaşkanı Reisi: 'Nükleer faaliyetler hakkımızdır'

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, nükleer faaliyetlerin ülkesinin hakkı olduğunu söyledi. 29.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-29T18:11+0300

2022-08-29T18:11+0300

2022-08-29T18:11+0300

dünya

iran

iran nükleer anlaşması

ibrahim reisi

abd

joe biden

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İran devlet televizyonuna göre, Tahran'da düzenlediği basın toplantısında Reisi, gazetecilerin ülke ve bölgedeki gelişmelere ilişkin sorularını yanıtladı.İsrail'in "İran ile 5+1 ülkeleri arasında yürütülen nükleer anlaşma sürecinden rahatsız olduğuna" dair bir soru üzerine Reisi, "Nükleer yeterlilik ve sanayisi alanında faaliyette bulunmak İran'ın hakkıdır. Ve defalarca İran'ın doktrininde nükleer silah yapımının olmadığını söyledik." dedi.Reisi'den 'Biden ile görüşür müsünüz?' sorusuna 'Hayır' yanıtıABD'nin ekonomik yaptırımlarını boşa çıkarmak için çaba gösterdiklerini söyleyen Reisi, "Müzakere masasını terk eden taraf biz değiliz. Sözlerini yerine getirmeyenler masaya dönmeli ve taahhütlerini yerine getirmelidir." ifadelerini kullandı."ABD Başkanı Joe Biden ile görüşür müsünüz?" şeklindeki bir soruya ise Reisi, "Hayır... Biden ile görüşmenin İran devletine ya da İran milletine hiçbir faydası olmaz." yanıtını verdi.'ABD'nin bölgedeki varlığı, toplumların güvenliğini tehlikeye atıyor'ABD'nin bölgedeki varlığının bölge güvenliğine zarar verdiğini vurgulayan Reisi, şunları kaydetti:Suudi Arabistan ile ilişkilerBölgenin güvenliğini ancak bu bölgedeki ülkelerin sağlayabileceğini söyleyen Reisi, İran ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilere de değindi.Cumhurbaşkanı Reisi, "Irak'ın ev sahipliğinde Suudi Arabistan'la 5 kez görüştük. Suudi Arabistan'ın verdiği bazı sözler var. Onlar yerine getirilirse ilişkilerde ilerleme kaydetmek için sürecin önü açılacaktır." ifadelerini kullandı.

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iran, iran nükleer anlaşması, ibrahim reisi, abd, joe biden