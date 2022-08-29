Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20220829/irakta-sii-lider-sadr-siyasetten-cekildi-1060520116.html
Irak'ta Şii lider Sadr siyasetten çekildi
Irak'ta Şii lider Sadr siyasetten çekildi
Irak’ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es Sadr, siyasetten tamamen çekildiğini duyurdu. 29.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-29T13:35+0300
2022-08-29T13:44+0300
dünya
mukteda es sadr
irak
şiiler
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1e/1051305577_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_7825382bb250456fcb2a544c14158b1c.jpg
Şii dini ve siyasi lider Mukteda es-Sadr, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Siyasi işleri bıraktığımı ve siyasetten tamamen çekildiğimi ilan ediyorum. Babamın mezarı, tarihi eser kurumuyla Sadr ailesinin müzesi hariç tüm kurumları kapatma kararı aldım" ifadelerini kullandı.Açıklamasında, İran'da ikamet eden ve dün 'mercilik görevine son verdiğini' duyuran Iraklı Şii dini mercilerden Ayetullah Kazım el-Hairi'yi de eleştiren Sadr, Hairi'nin mercilikten çekilme kararını kendi iradesiyle almadığın savundu.Irak'ta Sadr'a bağlı politbüro başta olmak üzere siyasi, ekonomik ve askeri kurumlar bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20220816/bagdattaki-siyasi-kriz-irak-maliye-bakaninin-istifasini-getirdi-1060006524.html
irak
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1e/1051305577_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_c53575113a80527583ec3f8310bbbd02.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mukteda es sadr, irak, şiiler
mukteda es sadr, irak, şiiler

Irak'ta Şii lider Sadr siyasetten çekildi

13:35 29.08.2022 (güncellendi: 13:44 29.08.2022)
© REUTERS / THAIER AL-SUDANIIrak, seçim, sadr
Irak, seçim, sadr - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2022
© REUTERS / THAIER AL-SUDANI
Abone olTelegram
Irak’ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es Sadr, siyasetten tamamen çekildiğini duyurdu.
Şii dini ve siyasi lider Mukteda es-Sadr, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Siyasi işleri bıraktığımı ve siyasetten tamamen çekildiğimi ilan ediyorum. Babamın mezarı, tarihi eser kurumuyla Sadr ailesinin müzesi hariç tüm kurumları kapatma kararı aldım" ifadelerini kullandı.
Açıklamasında, İran'da ikamet eden ve dün 'mercilik görevine son verdiğini' duyuran Iraklı Şii dini mercilerden Ayetullah Kazım el-Hairi'yi de eleştiren Sadr, Hairi'nin mercilikten çekilme kararını kendi iradesiyle almadığın savundu.
Irak'ta Sadr'a bağlı politbüro başta olmak üzere siyasi, ekonomik ve askeri kurumlar bulunuyor.
Taraftarlarının başkent Bağdat'taki hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge'de protesto düzenlediği Iraklı Şii lider Mukteda es Sadr'ın posterinin yanından geçenler - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2022
DÜNYA
Bağdat'taki siyasi kriz Irak Maliye Bakanı'nın istifasını getirdi
16 Ağustos, 18:06
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала