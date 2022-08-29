https://sputniknews.com.tr/20220829/irakta-sii-lider-sadr-siyasetten-cekildi-1060520116.html
Irak'ta Şii lider Sadr siyasetten çekildi
Irak'ta Şii lider Sadr siyasetten çekildi
Irak’ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es Sadr, siyasetten tamamen çekildiğini duyurdu. 29.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-29T13:35+0300
2022-08-29T13:35+0300
2022-08-29T13:44+0300
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Şii dini ve siyasi lider Mukteda es-Sadr, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Siyasi işleri bıraktığımı ve siyasetten tamamen çekildiğimi ilan ediyorum. Babamın mezarı, tarihi eser kurumuyla Sadr ailesinin müzesi hariç tüm kurumları kapatma kararı aldım" ifadelerini kullandı.Açıklamasında, İran'da ikamet eden ve dün 'mercilik görevine son verdiğini' duyuran Iraklı Şii dini mercilerden Ayetullah Kazım el-Hairi'yi de eleştiren Sadr, Hairi'nin mercilikten çekilme kararını kendi iradesiyle almadığın savundu.Irak'ta Sadr'a bağlı politbüro başta olmak üzere siyasi, ekonomik ve askeri kurumlar bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20220816/bagdattaki-siyasi-kriz-irak-maliye-bakaninin-istifasini-getirdi-1060006524.html
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mukteda es sadr, irak, şiiler
mukteda es sadr, irak, şiiler
Irak'ta Şii lider Sadr siyasetten çekildi
13:35 29.08.2022 (güncellendi: 13:44 29.08.2022) Abone ol
Irak’ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es Sadr, siyasetten tamamen çekildiğini duyurdu.
Şii dini ve siyasi lider Mukteda es-Sadr, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Siyasi işleri bıraktığımı ve siyasetten tamamen çekildiğimi ilan ediyorum. Babamın mezarı, tarihi eser kurumuyla Sadr ailesinin müzesi hariç tüm kurumları kapatma kararı aldım" ifadelerini kullandı.
Açıklamasında, İran'da ikamet eden ve dün 'mercilik görevine son verdiğini' duyuran Iraklı Şii dini mercilerden Ayetullah Kazım el-Hairi'yi de eleştiren Sadr, Hairi'nin mercilikten çekilme kararını kendi iradesiyle almadığın savundu.
Irak'ta Sadr'a bağlı politbüro başta olmak üzere siyasi, ekonomik ve askeri kurumlar bulunuyor.