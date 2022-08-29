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İngiltere'nin en büyük savaş gemisi, ABD'ye hareketinden kısa süre sonra arızalandı
İngiltere'nin en büyük savaş gemisi, ABD'ye hareketinden kısa süre sonra arızalandı
İngiliz Kraliyet Donanması'na ait en büyük savaş gemisi HMS Prince of Wales, ABD'ye doğru hareketinden kısa süre sonra İngiltere'nin güney kıyılarında... 29.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-29T14:37+0300
2022-08-29T14:37+0300
savunma
hms prince of wales
ingiltere
donanma
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İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Kraliyet Donanması'ndan bir sözcü, donanmaya ait iki uçak gemisinden biri olan HMS Prince of Wales'in yolculuğu sırasında teknik bir problem yaşandığını ve sorunun araştırıldığını belirtti.Açıklamada, yaklaşık 3 milyar sterlin değerindeki, ülkenin en büyük savaş gemisinin, İngiltere'nin güney kıyısındaki Wight Adası yakınlarında arızalandığı kaydedildi.HMS Queen Elizabeth'ten sonra ülkenin ikinci uçak gemisi olan HMS Prince of Wales, 27 Ağustos Cumartesi günü 'Kuzey Amerika kıyıları ve Karayipler'deki jet ve drone operasyonlarının geleceğini şekillendirme misyonu' kapsamındaki görevi nedeniyle Portsmouth Limanı'ndan ayrılmıştı.
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hms prince of wales, ingiltere, donanma
hms prince of wales, ingiltere, donanma

İngiltere'nin en büyük savaş gemisi, ABD'ye hareketinden kısa süre sonra arızalandı

14:37 29.08.2022
© AFP 2022HMS Prince of Wales
HMS Prince of Wales - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2022
© AFP 2022
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İngiliz Kraliyet Donanması'na ait en büyük savaş gemisi HMS Prince of Wales, ABD'ye doğru hareketinden kısa süre sonra İngiltere'nin güney kıyılarında arızalandı.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Kraliyet Donanması'ndan bir sözcü, donanmaya ait iki uçak gemisinden biri olan HMS Prince of Wales'in yolculuğu sırasında teknik bir problem yaşandığını ve sorunun araştırıldığını belirtti.
Açıklamada, yaklaşık 3 milyar sterlin değerindeki, ülkenin en büyük savaş gemisinin, İngiltere'nin güney kıyısındaki Wight Adası yakınlarında arızalandığı kaydedildi.
HMS Queen Elizabeth'ten sonra ülkenin ikinci uçak gemisi olan HMS Prince of Wales, 27 Ağustos Cumartesi günü 'Kuzey Amerika kıyıları ve Karayipler'deki jet ve drone operasyonlarının geleceğini şekillendirme misyonu' kapsamındaki görevi nedeniyle Portsmouth Limanı'ndan ayrılmıştı.
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