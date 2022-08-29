https://sputniknews.com.tr/20220829/ingilterenin-en-buyuk-savas-gemisi-abdye-hareketinden-kisa-sure-sonra-arizalandi-1060522590.html

İngiltere'nin en büyük savaş gemisi, ABD'ye hareketinden kısa süre sonra arızalandı

İngiltere'nin en büyük savaş gemisi, ABD'ye hareketinden kısa süre sonra arızalandı

İngiliz Kraliyet Donanması'na ait en büyük savaş gemisi HMS Prince of Wales, ABD'ye doğru hareketinden kısa süre sonra İngiltere'nin güney kıyılarında... 29.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-29T14:37+0300

2022-08-29T14:37+0300

2022-08-29T14:37+0300

savunma

hms prince of wales

ingiltere

donanma

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İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Kraliyet Donanması'ndan bir sözcü, donanmaya ait iki uçak gemisinden biri olan HMS Prince of Wales'in yolculuğu sırasında teknik bir problem yaşandığını ve sorunun araştırıldığını belirtti.Açıklamada, yaklaşık 3 milyar sterlin değerindeki, ülkenin en büyük savaş gemisinin, İngiltere'nin güney kıyısındaki Wight Adası yakınlarında arızalandığı kaydedildi.HMS Queen Elizabeth'ten sonra ülkenin ikinci uçak gemisi olan HMS Prince of Wales, 27 Ağustos Cumartesi günü 'Kuzey Amerika kıyıları ve Karayipler'deki jet ve drone operasyonlarının geleceğini şekillendirme misyonu' kapsamındaki görevi nedeniyle Portsmouth Limanı'ndan ayrılmıştı.

ingiltere

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hms prince of wales, ingiltere, donanma