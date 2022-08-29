https://sputniknews.com.tr/20220829/hurriyetten-editor-burak-tasciya-yonelik-iddialarla-ilgili-aciklama-hukuki-islem-baslatildi-1060533164.html

Hürriyet'ten editör Burak Taşçı'ya yönelik iddialarla ilgili açıklama: Hukuki işlem başlatıldı

Hürriyet'ten editör Burak Taşçı'ya yönelik iddialarla ilgili açıklama: Hukuki işlem başlatıldı

Hürriyet gazetesi, editör Burak Taşçı'nın Sedat Peker'in iddiaları sonrası gündem olmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "İftira içeren haberlere karşı hukuki... 29.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-29T18:12+0300

2022-08-29T18:12+0300

2022-08-29T18:19+0300

hürriyet

türkiye

hukuki süreç

editör

sedat peker

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Sedat Peker'in iddialarında adı geçen Hürriyet gazetesi editörü Burak Taşçı ile ilgili gazeteden açıklama geldi.İddialarla ilgili hukuki işlemlerin başlatıldığı belirtilen açıklamada Taşçı'nın yazılarının da siteden kaldırılmadığı ifade edildi.Hürriyet'ten yapılan açıklama şöyle:"Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. ve Hürriyet dijital yayınlar ekonomi editörümüz Burak Taşçı hakkında bazı basın ve yayın organları ile birlikte sosyal medya hesaplarında yayınlanan gerçek dışı ifadeler ile ilgili hukuki işlemler başlatıldı.Son günlerde editörümüz Burak Taşçı ve Hürriyet markası kullanılarak çeşitli sosyal medya hesaplarında yayınlanan ve bazı medya kurumları, tv kanalları ve internet sitelerinde haberleştirilen ifadelerin gerçekle hiçbir ilişkisi bulunmamaktadır.Burak Taşçı’nın Hürriyet İnternet sitesindeki yazılarının kaldırıldığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Taşçı’nın internet sitemizden kaldırılan hiçbir haber veya yazısı bulunmamaktadır.Söz konusu iddialarla ilgili kurumumuza sorularak kolayca tüm bilgilere ulaşılabilirdi. Ancak iddiaları gerçekmiş gibi haber yapan ve yayanlar evrensel habercilik ilkelerini hiçe saymıştır.Hiçbir habercilik teyidi yapılmaksızın, asılsız iddiaları gündeme getiren, iftira ve karalama kampanyası içeren haberlere karşı hukuki işlemler başlatılmıştır."Ne olmuştu?Sedat Peker, 'Deli Çavuş' adlı Twitter hesabından Bank Asya’nın 16 yıl yöneticiliğini yapan eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği Deniz Meclisi Üyesi Salih Orakçı ile gazeteci Burak Taşçı'nın da içinde bulunduğu iddiaları yazmıştı. Eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ile kardeşi AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun, Marka Yatırım Holding’in sahibi Mine Tozlu Sineren’den sorunlarının çözümü için 12 milyon TL rüşvet istediğini öne sürmüştü. Peker, Gazeteci Burak Taşçı'ya dair ise borsa manipülasyonları yaptığı iddiasında bulunmuştu.

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hürriyet, hukuki süreç, editör, sedat peker