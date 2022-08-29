https://sputniknews.com.tr/20220829/haluk-levent-ikinci-kez-koronaviruse-yakalandi-bu-kez-biraz-daha-agir-geciyor-1060523441.html

Haluk Levent ikinci kez koronavirüse yakalandı: 'Bu sefer biraz daha ağır geçiyor'

Haluk Levent ikinci kez koronavirüse yakalandı: 'Bu sefer biraz daha ağır geçiyor'

Ünlü şarkıcı Haluk Levent, koronavirüse yakalandığını, "Dün akşam Foça konserinde bir yorgunluk hissettim. Bugün test yaptırdım. Sonuç Kovid pozitif"... 29.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-29T14:55+0300

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haluk levent

koronavirüs

kovid-19

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Kurduğu yardım kuruluşu AHBAP ile ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşan 53 yaşındaki Haluk Levent'in koronavirüs testi pozitif çıktı.İkinci kez koronavirüse yakalandığını duyuran Levent, haberi Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Sağlık durumu hakkında açıklama yapan şarkıcı, "Dün akşam Foça konserinde bir yorgunluk hissettim. Bugün test yaptırdım. Sonuç Kovid pozitif. Geçen yıl yine bugünlerde Kovid olmuştum. Bu kez biraz daha ağır geçiyor. Dikkat edelim" şeklinde konuştu.Hastane odasından paylaşımda bulunan Haluk Levent, ayrıca, "Merak eden dostlarım varsa konserler 6 Eylül'de Gönen ile başlayacak gibi duruyor" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20210907/haluk-levent-kovid-testim-negatif-1048688400.html

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haluk levent, kovid-19