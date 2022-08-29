https://sputniknews.com.tr/20220829/gelin-arabasinin-camindan-15-el-ates-etti-1060512181.html

Gelin arabasının camından 15 el ateş etti

Gelin arabasının camından 15 el ateş etti

Bursa’da gelin arabasındaki bir kişi, camdan dışarıya 15 el ateş etti. Trafikteki bir sürücünün görüntüleri sosyal medyadan paylaşması üzerine polis olayla... 29.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-29T11:26+0300

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Düğün konvoyundaki gelin arabasında bulunan kişi, sınırları aşarak seyir halindeki gelin arabasının camından çıkardığı tabanca ile yaklaşık 15 el ateş açtı. O anlar trafikteki başka bir sürücünün cep telefon kamerasına yansıdı.Polis ekipleri görüntüler üzerine soruşturma başlatırken, araç plakasından ateş eden kişinin yakalanmasına çalışılıyor

https://sputniknews.com.tr/20220828/taciz-suphelisi-kalabaligin-tepkisi-uzerine-ates-acti-arkadasi-vuruldu-1060486678.html

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