https://sputniknews.com.tr/20220829/gelin-arabasinin-camindan-15-el-ates-etti-1060512181.html
Gelin arabasının camından 15 el ateş etti
Gelin arabasının camından 15 el ateş etti
Bursa’da gelin arabasındaki bir kişi, camdan dışarıya 15 el ateş etti. Trafikteki bir sürücünün görüntüleri sosyal medyadan paylaşması üzerine polis olayla... 29.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-29T11:26+0300
2022-08-29T11:26+0300
2022-08-29T11:26+0300
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Düğün konvoyundaki gelin arabasında bulunan kişi, sınırları aşarak seyir halindeki gelin arabasının camından çıkardığı tabanca ile yaklaşık 15 el ateş açtı. O anlar trafikteki başka bir sürücünün cep telefon kamerasına yansıdı.Polis ekipleri görüntüler üzerine soruşturma başlatırken, araç plakasından ateş eden kişinin yakalanmasına çalışılıyor
https://sputniknews.com.tr/20220828/taciz-suphelisi-kalabaligin-tepkisi-uzerine-ates-acti-arkadasi-vuruldu-1060486678.html
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Gelin arabasının camından 15 el ateş etti
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Bursa’da gelin arabasındaki bir kişi, camdan dışarıya 15 el ateş etti. Trafikteki bir sürücünün görüntüleri sosyal medyadan paylaşması üzerine polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Düğün konvoyundaki gelin arabasında bulunan kişi, sınırları aşarak seyir halindeki gelin arabasının camından çıkardığı tabanca ile yaklaşık 15 el ateş açtı.
O anlar trafikteki başka bir sürücünün cep telefon kamerasına yansıdı.
Polis ekipleri görüntüler üzerine soruşturma başlatırken, araç plakasından ateş eden kişinin yakalanmasına çalışılıyor