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Gelin arabasının camından 15 el ateş etti
Gelin arabasının camından 15 el ateş etti
Bursa’da gelin arabasındaki bir kişi, camdan dışarıya 15 el ateş etti. Trafikteki bir sürücünün görüntüleri sosyal medyadan paylaşması üzerine polis olayla... 29.08.2022, Sputnik Türkiye
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Düğün konvoyundaki gelin arabasında bulunan kişi, sınırları aşarak seyir halindeki gelin arabasının camından çıkardığı tabanca ile yaklaşık 15 el ateş açtı. O anlar trafikteki başka bir sürücünün cep telefon kamerasına yansıdı.Polis ekipleri görüntüler üzerine soruşturma başlatırken, araç plakasından ateş eden kişinin yakalanmasına çalışılıyor
https://sputniknews.com.tr/20220828/taciz-suphelisi-kalabaligin-tepkisi-uzerine-ates-acti-arkadasi-vuruldu-1060486678.html
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türkiye, bursa, silah
türkiye, bursa, silah

Gelin arabasının camından 15 el ateş etti

11:26 29.08.2022
© İHA / ALİ İHSAN UĞUR - ALİ KAMURGelin arabasının camından 15 el ateş etti
Gelin arabasının camından 15 el ateş etti - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2022
© İHA / ALİ İHSAN UĞUR - ALİ KAMUR
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Bursa’da gelin arabasındaki bir kişi, camdan dışarıya 15 el ateş etti. Trafikteki bir sürücünün görüntüleri sosyal medyadan paylaşması üzerine polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Düğün konvoyundaki gelin arabasında bulunan kişi, sınırları aşarak seyir halindeki gelin arabasının camından çıkardığı tabanca ile yaklaşık 15 el ateş açtı.
O anlar trafikteki başka bir sürücünün cep telefon kamerasına yansıdı.
Polis ekipleri görüntüler üzerine soruşturma başlatırken, araç plakasından ateş eden kişinin yakalanmasına çalışılıyor
Tunceli'de, yolda yürüyen kadına laf atarak tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli, kalabalığın tepkisiyle karşılaşınca otomobilden inip havaya tabancayla 3 el ateş açtı. Mermilerden biri, yanındaki arkadaşına isabet ederken, şüpheli de araçla kaçtı. Olayla ilgili şüpheli dahil 4 kişi gözaltına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2022
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