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https://sputniknews.com.tr/20220829/erzincan-valiliginden-solmaya-basladigi-iddia-edilen-ataturk-portresi-ile-ilgili-aciklama-1060530668.html
Erzincan Valiliği'nden solmaya başladığı iddia edilen 'Atatürk portresi' ile ilgili açıklama
Erzincan Valiliği'nden solmaya başladığı iddia edilen 'Atatürk portresi' ile ilgili açıklama
Erzincan Valiliği, basındaki 'Keşiş Dağları'nda sergilenen Atatürk portresinin solmaya başladığı' iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. 29.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-29T17:25+0300
2022-08-29T17:40+0300
erzincan
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Valilikten yapılan açıklamada, 1982 yılında kentte vatani görevini yapmakta olan ressam Mustafa Aydemir ve 3 bin gönüllü asker tarafından Mustafa Kemal Atatürk'ün portresinin Keşiş Dağı'na yapıldığı hatırlatıldı.Portrenin kentin sembollerinden biri haline geldiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:Açıklamada, son olarak İl Özel İdaresince 20 Ağustos 2022'de başlatılan ve 27 Ağustos 2022'de tamamlanan çalışmayla portre üzerinde bulunan otların temizlendiği belirtilerek, "Yapılan temizlemenin ardından 3200 kilogram beyaz boya ve 3800 kilogram siyah boya kullanılarak boyama işlemi de yapılmıştır" ifadesi kullanıldı.
https://sputniknews.com.tr/20220614/dunyanin-en-buyuk-ataturk-portresi-erzincanda-600-ton-tasla-yapildi-uzaydan-gorulebiliyor-1057397029.html
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erzincan, atatürk, portre
erzincan, atatürk, portre

Erzincan Valiliği'nden solmaya başladığı iddia edilen 'Atatürk portresi' ile ilgili açıklama

17:25 29.08.2022 (güncellendi: 17:40 29.08.2022)
© AAAtatürk portresi
Atatürk portresi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2022
© AA
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Erzincan Valiliği, basındaki 'Keşiş Dağları'nda sergilenen Atatürk portresinin solmaya başladığı' iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.
Valilikten yapılan açıklamada, 1982 yılında kentte vatani görevini yapmakta olan ressam Mustafa Aydemir ve 3 bin gönüllü asker tarafından Mustafa Kemal Atatürk'ün portresinin Keşiş Dağı'na yapıldığı hatırlatıldı.
Portrenin kentin sembollerinden biri haline geldiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu önemli eserin en güzel şekilde korunması ve geleceğe taşınması için gerekli tüm tedbirler alınmakta ve çalışmalar yapılmaktadır. Bu önemli eseri şehrimize kazandıran Mustafa Aydemir 2017 yılında ilimize davet edilmiş olup, önerileri doğrultusunda Atatürk portresi üzerinde kapsamlı onarım ve boyama çalışması yapılmıştır. İl Özel İdaresince her yıl belirli periyotlarla portre üzerinde ve çevresinde temizleme çalışmaları yapılmaktadır. 2020 yılında yapılan ot temizleme çalışmalarının yanında portrenin solan kısımlarında boyama çalışması da yapılmıştır."
Açıklamada, son olarak İl Özel İdaresince 20 Ağustos 2022'de başlatılan ve 27 Ağustos 2022'de tamamlanan çalışmayla portre üzerinde bulunan otların temizlendiği belirtilerek, "Yapılan temizlemenin ardından 3200 kilogram beyaz boya ve 3800 kilogram siyah boya kullanılarak boyama işlemi de yapılmıştır" ifadesi kullanıldı.
600 ton taşla yapılan Atatürk portresi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2022
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Dünyanın en büyük Atatürk portresi Erzincan'da: 600 ton taşla yapıldı, uzaydan görülebiliyor
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