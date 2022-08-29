https://sputniknews.com.tr/20220829/ergin-atamandan-hakem-tepkisi-son-3-dakika-hakem-duduklerini-inanilmaz-buluyorum-1060503067.html

Ergin Ataman'dan hakem tepkisi: Son 3 dakika hakem düdüklerini inanılmaz buluyorum

Ergin Ataman'dan hakem tepkisi: Son 3 dakika hakem düdüklerini inanılmaz buluyorum

FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. tur I Grubu ikinci maçında Sırbistan'a 79-72 mağlup olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenör Ergin... 29.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-29T00:08+0300

2022-08-29T00:08+0300

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spor

ergin ataman

hakem

sırbistan

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Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı başantrenörü Ergin Ataman, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Müsabakaya kötü başladıklarını belirten deneyimli başantrenör, "Jokic'i bir türlü durduramadık. Bu, bizi moral olarak aşağıya itti. Bir türlü pozisyon yaratamadık. İkinci yarıda ise Sertaç ve Alperen'i, savunmamızı sertleştirmek için beraber kullandık. Micic'e baskı yaparak oyunu hızlandırmaya çalıştık ve başarılı olduk. Sert ve hızlı hücumlarla maça ortak olduk" ifadelerini kullandı.İkinci yarıya çok iyi başladıklarına ve son periyotta maçı kazanacak duruma geldiklerine vurgu yapan Ataman, şunları kaydetti:Milli basketbolcu Furkan Korkmaz ise ikinci yarıda çok iyi oynadıklarını aktararak, "Seyircinin desteğiyle ikinci yarıda büyük bir geri dönüşe imza attık ancak bunu sonlandıramadık. Bu maçı unutup Avrupa Şampiyonası'na hazırlanmamız gerekiyor. Eksiklerimiz üzerinde daha fazla çalışmalıyız" diye görüş belirtti.

sırbistan

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ergin ataman, hakem, sırbistan