https://sputniknews.com.tr/20220829/enerji-ithalati-faturasi-temmuzda-yillik-bazda-yuzde-957-artti-1060510086.html

Enerji ithalatı faturası temmuzda yıllık bazda yüzde 95.7 arttı

Enerji ithalatı faturası temmuzda yıllık bazda yüzde 95.7 arttı

Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 95,7 artarak 7 milyar 746 milyon 140 bin dolara yükseldi. 29.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-29T10:22+0300

2022-08-29T10:22+0300

2022-08-29T10:22+0300

ekonomi

tüik

türkiye istatistik kurumu (tüik)

dış ticaret

dış ticaret açığı

türkiye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1e/1045097175_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_757b1a7890b4240859058cd1f49802c8.jpg

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, temmuzda Türkiye'nin ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 41,4 artarak 29 milyar 240 milyon dolar oldu.Bu tutarın 7 milyar 746 milyon 140 bin dolarlık kısmını, enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.Geçen yılın temmuz ayında bu rakam 3 milyar 958 milyon 89 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Söz konusu dönemde, ekonomik aktivitelerdeki canlanma, sanayi üretimindeki artış ve küresel piyasalarda enerji fiyatlarının yükselmesiyle ülkede ithalat faturası da arttı.Öte yandan, ham petrol ithalatı temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,4 azalarak 2 milyon 993 bin 844 tona geriledi.

https://sputniknews.com.tr/20220729/dis-ticaret-acigi-haziranda-817-milyar-dolara-yukseldi--1059264294.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), dış ticaret, dış ticaret açığı, türkiye