Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20220829/enerji-ithalati-faturasi-temmuzda-yillik-bazda-yuzde-957-artti-1060510086.html
Enerji ithalatı faturası temmuzda yıllık bazda yüzde 95.7 arttı
Enerji ithalatı faturası temmuzda yıllık bazda yüzde 95.7 arttı
Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 95,7 artarak 7 milyar 746 milyon 140 bin dolara yükseldi. 29.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-29T10:22+0300
2022-08-29T10:22+0300
ekonomi
tüik
türkiye istatistik kurumu (tüik)
dış ticaret
dış ticaret açığı
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1e/1045097175_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_757b1a7890b4240859058cd1f49802c8.jpg
Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, temmuzda Türkiye'nin ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 41,4 artarak 29 milyar 240 milyon dolar oldu.Bu tutarın 7 milyar 746 milyon 140 bin dolarlık kısmını, enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.Geçen yılın temmuz ayında bu rakam 3 milyar 958 milyon 89 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Söz konusu dönemde, ekonomik aktivitelerdeki canlanma, sanayi üretimindeki artış ve küresel piyasalarda enerji fiyatlarının yükselmesiyle ülkede ithalat faturası da arttı.Öte yandan, ham petrol ithalatı temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,4 azalarak 2 milyon 993 bin 844 tona geriledi.
https://sputniknews.com.tr/20220729/dis-ticaret-acigi-haziranda-817-milyar-dolara-yukseldi--1059264294.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1e/1045097175_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_955f90258d3caa70243a281d885a731d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), dış ticaret, dış ticaret açığı, türkiye
tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), dış ticaret, dış ticaret açığı, türkiye

Enerji ithalatı faturası temmuzda yıllık bazda yüzde 95.7 arttı

10:22 29.08.2022
© AAdış ticaret, liman
dış ticaret, liman - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2022
© AA
Abone olTelegram
Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 95,7 artarak 7 milyar 746 milyon 140 bin dolara yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, temmuzda Türkiye'nin ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 41,4 artarak 29 milyar 240 milyon dolar oldu.
Bu tutarın 7 milyar 746 milyon 140 bin dolarlık kısmını, enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.
Geçen yılın temmuz ayında bu rakam 3 milyar 958 milyon 89 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Söz konusu dönemde, ekonomik aktivitelerdeki canlanma, sanayi üretimindeki artış ve küresel piyasalarda enerji fiyatlarının yükselmesiyle ülkede ithalat faturası da arttı.
Öte yandan, ham petrol ithalatı temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,4 azalarak 2 milyon 993 bin 844 tona geriledi.
Rusya-Türkiye ticaret - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2022
EKONOMİ
Dış ticaret açığı haziranda 8.17 milyar dolara yükseldi
29 Temmuz, 10:28
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала