https://sputniknews.com.tr/20220829/emekli-hava-pilot-tumg-karatas-s-400-harbe-hazir-istenildiginde-ilgili-yerlere-intikal-ettirilir-1060524057.html

Emekli Hava Pilot Tümg. Karataş: S-400 harbe hazır, istenildiğinde ilgili yerlere intikal ettirilir

Emekli Hava Pilot Tümg. Karataş: S-400 harbe hazır, istenildiğinde ilgili yerlere intikal ettirilir

Yunanistan’ın NATO görevindeki Türk savaş uçaklarına radar kilidi atması ve Girit’te konuşlu S-300 hava savunma sistemiyle Türk uçaklarını tacizi gerginliği... 29.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-29T15:05+0300

2022-08-29T15:05+0300

2022-08-29T15:05+0300

görüş

türkiye

yunanistan

s-400

ege

doğu akdeniz

s-300

abd

rusya

beyazıt karataş

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Türkiye ve Yunanistan arasındaki diplomatik gerginlik sahaya da yansıyor. Ülkesini Amerikan üslerine açarak adeta Türkiye’ye karşı bir kalkan oluşturan Yunanistan, Ege ve Doğu Akdeniz’de de sık sık Türk uçaklarına taciz eylemlerinde bulunuyor.Türkiye ve Yunanistan iki NATO müttefiki olmasına rağmen son dönemde yaşananlar iki ülkenin ilişkilerinin geldiği noktayı gözler önüne serdi.Konuyla ilgili detaylar Türkiye Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklandı. 23 Ağustos’ta yapılan ilk açıklamada, Doğu Akdeniz'de NATO görevi yapan Türk F-16 savaş uçaklarına, Yunan F-16'larınca radar kilidi atılarak tacizde bulunulduğu belirtildi. Bu görevde Türk F-16’ları ABD’nin stratejik bombardıman uçağı B-52’lere himaye uçuşu yapıyordu.Yunanistan tarafından yapılan bu tacizin, NATO'nun faaliyetlerini hedef alan bir girişim olduğuna dikkati çeken Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Yunanistan'ın, Türkiye'yi taciz edebilmek adına NATO görevlerini bile riske atmaktan geri durmadığını vurguladı.İkinci açıklama ise 25 Ağustos’ta geldi. Açıklamada, Ege Denizi'nde icra edilen NATO'nun havadan erken ihbar AWACS uçağı ve Nexus Ace eğitim görevini gerçekleştiren 2 Türk F-16 savaş uçağı, 24 Ağustos'ta Yunanistan'a ait F-16 savaş uçakları tarafından radar kilidi atılarak taciz edildiği belirtildi.Hava savunma sistemi ile taciz28 Ağustos’taki açıklamada ise Ege ve Doğu Akdeniz'de görev uçuşu yapan Türk jetlerine, Yunanistan'a ait S-300 hava savunma sistemi tarafından radar kilidi atıldığı ifade edildi. Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Türk F-16'ları, 23 Ağustos'ta Ege ve Doğu Akdeniz'de uluslararası hava sahasındaki görev uçuşları sırasında Girit Adası'nda konuşlu Yunanistan'a ait Rus yapımı S-300 hava savunma sisteminden radar kilidi atılarak taciz edildi.NATO müttefiki bir ülkenin savaş uçaklarına radar kilidi atılmasının, NATO Angajman Kurallarına göre "düşmanca hareket" sayıldığını hatırlatan kaynaklar, Yunanistan'ın müttefiklik ilkelerine aykırı davrandığı, batı ülkelerinin de bu konuda çift taraflı politika sergilediği değerlendirmesinde bulundu.Türkiye'nin bölgesel hava savunmasını ve güvenliğini daha etkin hale getirmek maksadıyla S-400 sistemi tedarik etmesinin ardından bazı NATO ülkeleri ve ABD tarafından gösterilen tavrı hatırlatan kaynaklar, Yunanistan'ın söz konusu sistemin bir önceki versiyonunu 23 yıl önce tedarik ettiğine dikkati çekti.Yunanistan S-300 hava savunma sistemine ait hedef takip ve füze güdüm radarının, Rodos Adası batısında 10 bin feet irtifada keşif görevindeki F-16'ya yerden havaya füze kilidi atması, Yunanistan’ın söz konusu bataryaları aktif olarak kullandığını da ortaya çıkardı.‘Yunanistan NATO görevi olduğunu bilmesine rağmen bunu yaptı’Aynı zamanda Türkiye'nin eski Atina Hava Ataşesi görevinde de bulunan emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş, Yunanistan’ın bu hamlelerini Sputnik’e değerlendirdi.ABD’nin Yunanistan’la yaptığı Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması’nı hatırlatan Karataş, “Bu savunma anlaşmasında hemen hemen Yunanistan’ın her yerinde ABD’nin kara, deniz ve hava üslerinin kullanımına ilişkin büyük imtiyazlar var” dedi.Türkiye ve Yunanistan arasındaki politikaların kırılma noktasına gittiği süreçte ABD ve Fransa’nın Yunanistan’a savaş uçakları satması da dahil olmak üzere birçok gelişme üzerinden değerlendirme yapmak gerektiğini belirten Karataş, “ABD, B-52 stratejik bombardıman uçaklarını özellikle Ukrayna krizinin ardından daha da artırarak ‘Varlık Gösterme Harekatları’ adı altında NATO ülkeleri üzerinde uçuruyor. NATO misyonları için tüm NATO ülkeleri tarafından bilinen hava görev emri dediğimiz bir bilgi yayımlanır. Her bilgi Yunanistan tarafından da bilinmesine rağmen bunu yaptılar” dedi.‘Türkiye’nin S-400’leri şu aşamada kullanmasına gerek yok’Peki, Türkiye bu tacizlere nasıl cevap vermelidir? S-400’ler bu süreçte kullanılabilir mi? Karataş, Türkiye’nin bunu şimdilik diplomatik yollarla çözmeye çalıştığını ifade ederek, “Çünkü S-400 konusu tahrik edici bir konu olduğu için herkes onu istiyor. Yunanistan da Türkiye’nin S-400’lerini Ege’ye getirmesini istiyor. Kendisi S-300’leri kullanıyor. Yunanistan’ın kuzeyinden güneyine kadar 6 batarya Patriot’ları var. Bunları Ege’de NATO üyesi Türkiye’ye karşı duvar gibi ördü. Türkiye’yi düşman ülke olarak görüyor. Türkiye’nin şu aşamada S-400’leri Ege’ye getirmesine gerek yok. Çünkü bu tür gerginlikleri daha da ileriye götürecek, ABD ile ilişkileri bozacak, yaptırımları artmasına sebep olacak S-400’leri şu aşamada kullanmasına gerek yok. S-400’ler harbe hazır, istenildiğinde yani gerginlik düzeyi daha da arttığında ilgili yerlere intikal ettirilir” dedi.‘Yunanistan artık ABD’nin bir eyaletidir’“Yunanistan şu anda bir piyon” diye devam eden Karataş, şunları ekledi:

yunanistan

ege

rusya

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Turan Salcı https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

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türkiye, yunanistan, s-400, ege, doğu akdeniz, s-300, abd, rusya, beyazıt karataş, turan salcı