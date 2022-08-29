https://sputniknews.com.tr/20220829/elon-musk-dunyanin-dogalgaz-ve-petrole-hl-ihtiyaci-var-1060519872.html
Elon Musk: Dünyanın doğalgaz ve petrole hâlâ ihtiyacı var
Elon Musk: Dünyanın doğalgaz ve petrole hâlâ ihtiyacı var
Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, Norveç’teki bir konferanstaki açıklamalarında, medeniyetin bekası için doğalgaz ve petrol çıkarmaya devam edilmesi çağrısı... 29.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-29T13:25+0300
2022-08-29T13:25+0300
2022-08-29T13:25+0300
avrupa'da enerji krizi
elon musk
norveç
twitter
doğalgaz
petrol
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Stavanger kentindeki enerji konferansında muhabirlerin sorularını yanıtlayan Musk, “Gerçekçi olmak gerekirse kısa vadede petrol ve doğalgaz kullanmamız gerekiyor çünkü aksi takdirde medeniyet un ufak olur” dedi. Dünyanın karşı karşıya olduğu en büyük zorluklardan birinin sürdürülebilir enerji ve ekonomiye geçiş olduğunu savunan Musk bunu yapmanın on yıllar alacağını söyledi. Öte yandan sosyal medya platformu Twitter’daki hesabı üzerinden daha önce de dile getirdiği ‘nüfus çöküşü’ kaygılarını yineleyen Musk doğum oranının düşüklüğünün kendini endişelendirdiğini belirtip “İnsanların medeniyeti desteklemek için yeterli sayıda çocuk yapmasını önemli buluyorum” ifadesini kullandı.
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elon musk, norveç, twitter , doğalgaz, petrol
elon musk, norveç, twitter , doğalgaz, petrol
Elon Musk: Dünyanın doğalgaz ve petrole hâlâ ihtiyacı var
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Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, Norveç’teki bir konferanstaki açıklamalarında, medeniyetin bekası için doğalgaz ve petrol çıkarmaya devam edilmesi çağrısı yaptı.
Stavanger kentindeki enerji konferansında muhabirlerin sorularını yanıtlayan Musk, “Gerçekçi olmak gerekirse kısa vadede petrol ve doğalgaz kullanmamız gerekiyor çünkü aksi takdirde medeniyet un ufak olur” dedi.
Dünyanın karşı karşıya olduğu en büyük zorluklardan birinin sürdürülebilir enerji ve ekonomiye geçiş olduğunu savunan Musk bunu yapmanın on yıllar alacağını söyledi.
Öte yandan sosyal medya platformu Twitter’daki hesabı üzerinden daha önce de dile getirdiği ‘nüfus çöküşü’ kaygılarını yineleyen Musk doğum oranının düşüklüğünün kendini endişelendirdiğini belirtip “İnsanların medeniyeti desteklemek için yeterli sayıda çocuk yapmasını önemli buluyorum” ifadesini kullandı.