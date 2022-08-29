https://sputniknews.com.tr/20220829/elon-musk-dunyanin-dogalgaz-ve-petrole-hl-ihtiyaci-var-1060519872.html

Elon Musk: Dünyanın doğalgaz ve petrole hâlâ ihtiyacı var

Elon Musk: Dünyanın doğalgaz ve petrole hâlâ ihtiyacı var

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, Norveç’teki bir konferanstaki açıklamalarında, medeniyetin bekası için doğalgaz ve petrol çıkarmaya devam edilmesi çağrısı... 29.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-29T13:25+0300

2022-08-29T13:25+0300

2022-08-29T13:25+0300

avrupa'da enerji krizi

elon musk

norveç

twitter

doğalgaz

petrol

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Stavanger kentindeki enerji konferansında muhabirlerin sorularını yanıtlayan Musk, “Gerçekçi olmak gerekirse kısa vadede petrol ve doğalgaz kullanmamız gerekiyor çünkü aksi takdirde medeniyet un ufak olur” dedi. Dünyanın karşı karşıya olduğu en büyük zorluklardan birinin sürdürülebilir enerji ve ekonomiye geçiş olduğunu savunan Musk bunu yapmanın on yıllar alacağını söyledi. Öte yandan sosyal medya platformu Twitter’daki hesabı üzerinden daha önce de dile getirdiği ‘nüfus çöküşü’ kaygılarını yineleyen Musk doğum oranının düşüklüğünün kendini endişelendirdiğini belirtip “İnsanların medeniyeti desteklemek için yeterli sayıda çocuk yapmasını önemli buluyorum” ifadesini kullandı.

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elon musk, norveç, twitter , doğalgaz, petrol