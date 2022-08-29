https://sputniknews.com.tr/20220829/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1060508449.html

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar 18.18 liradan işlem görüyor. Euro/TL ise 18.05 TL’de yer alıyor. 29.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-29T09:23+0300

2022-08-29T09:23+0300

2022-08-29T09:23+0300

ekonomi

dolar

euro

ekonomi

çeyrek altın

gram altın

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0f/1058743363_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cd689813491712b53cc133079d3caa70.jpg

Dolar yeni haftaya 18.18 TL'den başladı. Euro/TL ise 18.05 liradan işlem görüyor.Çeyrek altın ne kadar?Gram altın bin 8 liradan işlem görürken çeyrek altın ise bin 668 liradan satılıyor.Cumhuriyet altını ise 6 bin 650 liraya alıcı buluyor.

https://sputniknews.com.tr/20220819/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1060120728.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dolar ne kadar,dolar türk lirası,euro ne kadar,çeyrek altın ne kadar,gram altın,altın fiyatları