https://sputniknews.com.tr/20220829/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1060508449.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar 18.18 liradan işlem görüyor. Euro/TL ise 18.05 TL’de yer alıyor. 29.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-29T09:23+0300
2022-08-29T09:23+0300
2022-08-29T09:23+0300
ekonomi
dolar
euro
ekonomi
çeyrek altın
gram altın
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Dolar yeni haftaya 18.18 TL'den başladı. Euro/TL ise 18.05 liradan işlem görüyor.Çeyrek altın ne kadar?Gram altın bin 8 liradan işlem görürken çeyrek altın ise bin 668 liradan satılıyor.Cumhuriyet altını ise 6 bin 650 liraya alıcı buluyor.
https://sputniknews.com.tr/20220819/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1060120728.html
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dolar ne kadar,dolar türk lirası,euro ne kadar,çeyrek altın ne kadar,gram altın,altın fiyatları
dolar ne kadar,dolar türk lirası,euro ne kadar,çeyrek altın ne kadar,gram altın,altın fiyatları
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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Dolar 18.18 liradan işlem görüyor. Euro/TL ise 18.05 TL’de yer alıyor.
Dolar yeni haftaya 18.18 TL'den başladı. Euro/TL ise 18.05 liradan işlem görüyor.
Çeyrek altın ne kadar?
Gram altın bin 8 liradan işlem görürken çeyrek altın ise bin 668 liradan satılıyor.
Cumhuriyet altını ise 6 bin 650 liraya alıcı buluyor.