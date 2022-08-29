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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kosovalı mevkidaşı Gervalla-Schwarz ile görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kosovalı mevkidaşı Gervalla-Schwarz ile görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 17. Bled Stratejik Forumu dolayısıyla geldiği Slovenya’da Kosovalı mevkidaşı Gervalla-Schwarz ile bir araya geldi. 29.08.2022, Sputnik Türkiye
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2022-08-29T21:34+0300
dünya
kosova
sırbistan
mevlüt çavuşoğlu
görüşme
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Gücün hakimiyeti mi kuralların gücü mü?' temalı 17. Bled Stratejik Forumu’na katılmak üzere geldiği Slovenya’da resmi temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Kosova Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Donika Gervalla-Schwarz ile bir araya geldi.Çavuşoğlu, görüşmede Gervalla-Schwarz’a Sırbistan-Kosova sınır geçişlerine dair varılan uzlaşıdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
https://sputniknews.com.tr/20220828/disisleri-bakanligindan-sirbistan-kosova-aciklamasi-memnuniyet-duyuyoruz-1060489277.html
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kosova, sırbistan, mevlüt çavuşoğlu, görüşme
kosova, sırbistan, mevlüt çavuşoğlu, görüşme

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kosovalı mevkidaşı Gervalla-Schwarz ile görüştü

21:34 29.08.2022
© AAMevlüt Çavuşoğlu
Mevlüt Çavuşoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2022
© AA
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 17. Bled Stratejik Forumu dolayısıyla geldiği Slovenya’da Kosovalı mevkidaşı Gervalla-Schwarz ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Gücün hakimiyeti mi kuralların gücü mü?' temalı 17. Bled Stratejik Forumu’na katılmak üzere geldiği Slovenya’da resmi temaslarını sürdürüyor.
Bakan Çavuşoğlu, Kosova Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Donika Gervalla-Schwarz ile bir araya geldi.
Çavuşoğlu, görüşmede Gervalla-Schwarz’a Sırbistan-Kosova sınır geçişlerine dair varılan uzlaşıdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Sırbistan- Kosova- NATO - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2022
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