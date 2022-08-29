https://sputniknews.com.tr/20220829/disisleri-bakani-cavusoglu-kosovali-mevkidasi-gervalla-schwarz-ile-gorustu-1060540641.html

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kosovalı mevkidaşı Gervalla-Schwarz ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kosovalı mevkidaşı Gervalla-Schwarz ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 17. Bled Stratejik Forumu dolayısıyla geldiği Slovenya’da Kosovalı mevkidaşı Gervalla-Schwarz ile bir araya geldi. 29.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-29T21:34+0300

2022-08-29T21:34+0300

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mevlüt çavuşoğlu

görüşme

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Gücün hakimiyeti mi kuralların gücü mü?' temalı 17. Bled Stratejik Forumu’na katılmak üzere geldiği Slovenya’da resmi temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Kosova Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Donika Gervalla-Schwarz ile bir araya geldi.Çavuşoğlu, görüşmede Gervalla-Schwarz’a Sırbistan-Kosova sınır geçişlerine dair varılan uzlaşıdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

https://sputniknews.com.tr/20220828/disisleri-bakanligindan-sirbistan-kosova-aciklamasi-memnuniyet-duyuyoruz-1060489277.html

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