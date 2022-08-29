https://sputniknews.com.tr/20220829/cumhurbaskani-erdogan-buyuk-taarruzun-100-yili-kutlamalarinda-konusuyor-1060533977.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023'ün bizim için yeniden bir zafer yılı olacağına inanıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023'ün bizim için yeniden bir zafer yılı olacağına inanıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zafer Meydanı'nda düzenlenen Büyük Taarruz’un 100. Yıl Dönümü Kutlamaları ve Afyonkarahisar Toplu Açılış Töreni'ne... 29.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-29T18:40+0300

2022-08-29T18:40+0300

2022-08-29T19:21+0300

politika

recep tayyip erdoğan

büyük taarruz

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle: Bir asır önce tüm imkansızlıklara rağmen verilen o destansı mücadeleyi yeniden hatırlıyoruz.9 Ay sonra 2023 seçimleri var. 2023'ün bizim için yeniden bir zafer yılı olacağına inanıyoruz. Milletimizin mukaddes değerlerine dil uzatanlar, kutsallarına hakaret edenler hem maşeri vicdanda hem hukuk önünde hesap vermekten paçalarını kurtaramayacak.2023 yaklaştıkça sandıktan çıkamayacaklarını anlayanlar, umutlarını raf ömrünü tamamlamış bayat senaryolara bağlamış durumdalar.

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2022

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recep tayyip erdoğan, büyük taarruz