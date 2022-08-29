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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023'ün bizim için yeniden bir zafer yılı olacağına inanıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023'ün bizim için yeniden bir zafer yılı olacağına inanıyoruz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zafer Meydanı'nda düzenlenen Büyük Taarruz’un 100. Yıl Dönümü Kutlamaları ve Afyonkarahisar Toplu Açılış Töreni'ne... 29.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-29T18:40+0300
2022-08-29T19:21+0300
politika
recep tayyip erdoğan
büyük taarruz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle: Bir asır önce tüm imkansızlıklara rağmen verilen o destansı mücadeleyi yeniden hatırlıyoruz.9 Ay sonra 2023 seçimleri var. 2023'ün bizim için yeniden bir zafer yılı olacağına inanıyoruz. Milletimizin mukaddes değerlerine dil uzatanlar, kutsallarına hakaret edenler hem maşeri vicdanda hem hukuk önünde hesap vermekten paçalarını kurtaramayacak.2023 yaklaştıkça sandıktan çıkamayacaklarını anlayanlar, umutlarını raf ömrünü tamamlamış bayat senaryolara bağlamış durumdalar.
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recep tayyip erdoğan, büyük taarruz
recep tayyip erdoğan, büyük taarruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023'ün bizim için yeniden bir zafer yılı olacağına inanıyoruz

18:40 29.08.2022 (güncellendi: 19:21 29.08.2022)
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zafer Meydanı'nda düzenlenen Büyük Taarruz’un 100. Yıl Dönümü Kutlamaları ve Afyonkarahisar Toplu Açılış Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

Bir asır önce tüm imkansızlıklara rağmen verilen o destansı mücadeleyi yeniden hatırlıyoruz.

9 Ay sonra 2023 seçimleri var. 2023'ün bizim için yeniden bir zafer yılı olacağına inanıyoruz.

Milletimizin mukaddes değerlerine dil uzatanlar, kutsallarına hakaret edenler hem maşeri vicdanda hem hukuk önünde hesap vermekten paçalarını kurtaramayacak.

2023 yaklaştıkça sandıktan çıkamayacaklarını anlayanlar, umutlarını raf ömrünü tamamlamış bayat senaryolara bağlamış durumdalar.
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