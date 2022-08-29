Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023'ün bizim için yeniden bir zafer yılı olacağına inanıyoruz
18:40 29.08.2022 (güncellendi: 19:21 29.08.2022)
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
© AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zafer Meydanı'nda düzenlenen Büyük Taarruz’un 100. Yıl Dönümü Kutlamaları ve Afyonkarahisar Toplu Açılış Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:
Bir asır önce tüm imkansızlıklara rağmen verilen o destansı mücadeleyi yeniden hatırlıyoruz.
9 Ay sonra 2023 seçimleri var. 2023'ün bizim için yeniden bir zafer yılı olacağına inanıyoruz.
Milletimizin mukaddes değerlerine dil uzatanlar, kutsallarına hakaret edenler hem maşeri vicdanda hem hukuk önünde hesap vermekten paçalarını kurtaramayacak.
2023 yaklaştıkça sandıktan çıkamayacaklarını anlayanlar, umutlarını raf ömrünü tamamlamış bayat senaryolara bağlamış durumdalar.
Bir asır önce tüm imkansızlıklara rağmen verilen o destansı mücadeleyi yeniden hatırlıyoruz.
9 Ay sonra 2023 seçimleri var. 2023'ün bizim için yeniden bir zafer yılı olacağına inanıyoruz.
Milletimizin mukaddes değerlerine dil uzatanlar, kutsallarına hakaret edenler hem maşeri vicdanda hem hukuk önünde hesap vermekten paçalarını kurtaramayacak.
2023 yaklaştıkça sandıktan çıkamayacaklarını anlayanlar, umutlarını raf ömrünü tamamlamış bayat senaryolara bağlamış durumdalar.