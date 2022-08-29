https://sputniknews.com.tr/20220829/cumhurbaskani-erdogan-afyonkarahisar-valiligini-ziyaret-etti-1060542747.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar Valiliğini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar Valiliğini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar Valiliği'ne ziyarette bulundu. 29.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-29T22:31+0300
2022-08-29T22:31+0300
2022-08-29T22:36+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
kübra güran yiğitbaşı
valilik
afyonkarahisar
afyonkarahisar valiliği
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Valilik girişinde tören mangasını selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vali Kübra Güran Yiğitbaşı tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyarette Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'ndan kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, valilik bahçesinde kendisini selamlayan 98 yaşındaki Hatice Çağlayan'ı da valiliğe davet etti ve burada bir süre kendisiyle sohbet etti.Erdoğan'a Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da eşlik etti.
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afyonkarahisar
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recep tayyip erdoğan, kübra güran yiğitbaşı , valilik, afyonkarahisar, afyonkarahisar valiliği
recep tayyip erdoğan, kübra güran yiğitbaşı , valilik, afyonkarahisar, afyonkarahisar valiliği
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar Valiliğini ziyaret etti
22:31 29.08.2022 (güncellendi: 22:36 29.08.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar Valiliği'ne ziyarette bulundu.
Valilik girişinde tören mangasını selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vali Kübra Güran Yiğitbaşı tarafından karşılandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyarette Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'ndan kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, valilik bahçesinde kendisini selamlayan 98 yaşındaki Hatice Çağlayan'ı da valiliğe davet etti ve burada bir süre kendisiyle sohbet etti.
Erdoğan'a Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da eşlik etti.