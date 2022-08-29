https://sputniknews.com.tr/20220829/cumhurbaskani-erdogan-afyonkarahisar-valiligini-ziyaret-etti-1060542747.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar Valiliğini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar Valiliğini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar Valiliği'ne ziyarette bulundu. 29.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-29T22:31+0300

2022-08-29T22:31+0300

2022-08-29T22:36+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

kübra güran yiğitbaşı

valilik

afyonkarahisar

afyonkarahisar valiliği

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Valilik girişinde tören mangasını selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vali Kübra Güran Yiğitbaşı tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyarette Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'ndan kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, valilik bahçesinde kendisini selamlayan 98 yaşındaki Hatice Çağlayan'ı da valiliğe davet etti ve burada bir süre kendisiyle sohbet etti.Erdoğan'a Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da eşlik etti.

türkiye

afyonkarahisar

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recep tayyip erdoğan, kübra güran yiğitbaşı , valilik, afyonkarahisar, afyonkarahisar valiliği