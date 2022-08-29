https://sputniknews.com.tr/20220829/cumhurbaskani-erdogan-30-agustos-buyuk-zaferin-100-yili-etkinliklerinde-konusuyor-1060525447.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. Yılı Etkinliklerinde konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. Yılı Etkinliklerinde konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kütahya’da 30 Ağustos Büyük Zafer’in 100. Yılı Etkinlikleri ve Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor 29.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-29T15:13+0300
2022-08-29T15:13+0300
2022-08-29T15:15+0300
politika
recep tayyip erdoğan
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feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. Yılı Etkinliklerinde konuşuyor
15:13 29.08.2022 (güncellendi: 15:15 29.08.2022) Abone ol
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kütahya’da 30 Ağustos Büyük Zafer’in 100. Yılı Etkinlikleri ve Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor