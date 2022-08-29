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SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Büyük Zafer’in 100. Yılı Etkinlikleri'nde konuşuyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. Yılı Etkinliklerinde konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. Yılı Etkinliklerinde konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kütahya’da 30 Ağustos Büyük Zafer’in 100. Yılı Etkinlikleri ve Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor 29.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-29T15:13+0300
2022-08-29T15:15+0300
politika
recep tayyip erdoğan
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60
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feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan
recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. Yılı Etkinliklerinde konuşuyor

15:13 29.08.2022 (güncellendi: 15:15 29.08.2022)
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kütahya’da 30 Ağustos Büyük Zafer’in 100. Yılı Etkinlikleri ve Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor
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