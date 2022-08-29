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https://sputniknews.com.tr/20220829/corumda-50-kiloluk-yayin-baligi-yakalandi-1060541051.html
Çorum'da 50 kiloluk yayın balığı yakalandı
Çorum'da 50 kiloluk yayın balığı yakalandı
Çorum'daki Obruk Baraj Gölü'ne açılan iki arkadaş, 50 kiloluk yayın balığı yakaladı. 29.08.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
çorum
yayın
yayın balığı
oğuzlar
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Çorum'un Oğuzlar ilçesindeki Obruk Baraj Gölü'nde balık avlamak isteyen Burak Mercimekci ve arkadaşı Sinan Cangal, deniz bisikletiyle açıldı.Kıyıdan yaklaşık bir kilometre mesafe ilerleyen iki arkadaş, oltalarına takılan yayın balığını uzun süre çaba harcayarak kıyıya çıkarmayı başardı.Kıyıda tartılan, 190 santimetre uzunluğundaki yayın balığının 50 kilogram ağırlığında olduğu belirlendi.Cangal, AA muhabirine, yaklaşık 2 saatte yakaladıkları balığı kıyıdaki belediyeye ait Altınkoz Tesisleri'ne sattıklarını söyledi.
türkiye
çorum
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çorum, yayın, yayın balığı, oğuzlar
çorum, yayın, yayın balığı, oğuzlar

Çorum'da 50 kiloluk yayın balığı yakalandı

21:54 29.08.2022 (güncellendi: 22:01 29.08.2022)
© AAyayın balığı
yayın balığı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2022
© AA
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Çorum'daki Obruk Baraj Gölü'ne açılan iki arkadaş, 50 kiloluk yayın balığı yakaladı.
Çorum'un Oğuzlar ilçesindeki Obruk Baraj Gölü'nde balık avlamak isteyen Burak Mercimekci ve arkadaşı Sinan Cangal, deniz bisikletiyle açıldı.
Kıyıdan yaklaşık bir kilometre mesafe ilerleyen iki arkadaş, oltalarına takılan yayın balığını uzun süre çaba harcayarak kıyıya çıkarmayı başardı.
Kıyıda tartılan, 190 santimetre uzunluğundaki yayın balığının 50 kilogram ağırlığında olduğu belirlendi.
Cangal, AA muhabirine, yaklaşık 2 saatte yakaladıkları balığı kıyıdaki belediyeye ait Altınkoz Tesisleri'ne sattıklarını söyledi.
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