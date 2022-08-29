https://sputniknews.com.tr/20220829/corumda-50-kiloluk-yayin-baligi-yakalandi-1060541051.html
Çorum'da 50 kiloluk yayın balığı yakalandı
Çorum'da 50 kiloluk yayın balığı yakalandı
Çorum'daki Obruk Baraj Gölü'ne açılan iki arkadaş, 50 kiloluk yayın balığı yakaladı. 29.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-29T21:54+0300
2022-08-29T21:54+0300
2022-08-29T22:01+0300
türkiye
çorum
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yayın balığı
oğuzlar
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Çorum'un Oğuzlar ilçesindeki Obruk Baraj Gölü'nde balık avlamak isteyen Burak Mercimekci ve arkadaşı Sinan Cangal, deniz bisikletiyle açıldı.Kıyıdan yaklaşık bir kilometre mesafe ilerleyen iki arkadaş, oltalarına takılan yayın balığını uzun süre çaba harcayarak kıyıya çıkarmayı başardı.Kıyıda tartılan, 190 santimetre uzunluğundaki yayın balığının 50 kilogram ağırlığında olduğu belirlendi.Cangal, AA muhabirine, yaklaşık 2 saatte yakaladıkları balığı kıyıdaki belediyeye ait Altınkoz Tesisleri'ne sattıklarını söyledi.
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çorum, yayın, yayın balığı, oğuzlar
çorum, yayın, yayın balığı, oğuzlar
Çorum'da 50 kiloluk yayın balığı yakalandı
21:54 29.08.2022 (güncellendi: 22:01 29.08.2022) Abone ol
Çorum'daki Obruk Baraj Gölü'ne açılan iki arkadaş, 50 kiloluk yayın balığı yakaladı.
Çorum'un Oğuzlar ilçesindeki Obruk Baraj Gölü'nde balık avlamak isteyen Burak Mercimekci ve arkadaşı Sinan Cangal, deniz bisikletiyle açıldı.
Kıyıdan yaklaşık bir kilometre mesafe ilerleyen iki arkadaş, oltalarına takılan yayın balığını uzun süre çaba harcayarak kıyıya çıkarmayı başardı.
Kıyıda tartılan, 190 santimetre uzunluğundaki yayın balığının 50 kilogram ağırlığında olduğu belirlendi.
Cangal, AA muhabirine, yaklaşık 2 saatte yakaladıkları balığı kıyıdaki belediyeye ait Altınkoz Tesisleri'ne sattıklarını söyledi.