https://sputniknews.com.tr/20220829/corumda-50-kiloluk-yayin-baligi-yakalandi-1060541051.html

Çorum'da 50 kiloluk yayın balığı yakalandı

Çorum'da 50 kiloluk yayın balığı yakalandı

Çorum'daki Obruk Baraj Gölü'ne açılan iki arkadaş, 50 kiloluk yayın balığı yakaladı. 29.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-29T21:54+0300

2022-08-29T21:54+0300

2022-08-29T22:01+0300

türkiye

çorum

yayın

yayın balığı

oğuzlar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1d/1060540907_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_1c9549ad15ec1b5706180f24a9bb5151.jpg

Çorum'un Oğuzlar ilçesindeki Obruk Baraj Gölü'nde balık avlamak isteyen Burak Mercimekci ve arkadaşı Sinan Cangal, deniz bisikletiyle açıldı.Kıyıdan yaklaşık bir kilometre mesafe ilerleyen iki arkadaş, oltalarına takılan yayın balığını uzun süre çaba harcayarak kıyıya çıkarmayı başardı.Kıyıda tartılan, 190 santimetre uzunluğundaki yayın balığının 50 kilogram ağırlığında olduğu belirlendi.Cangal, AA muhabirine, yaklaşık 2 saatte yakaladıkları balığı kıyıdaki belediyeye ait Altınkoz Tesisleri'ne sattıklarını söyledi.

türkiye

çorum

oğuzlar

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

çorum, yayın, yayın balığı, oğuzlar