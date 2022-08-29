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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220829/canli--estonya-sekizinci-yaptirim-paketiyle-ilgili-ab-komisyonuna-ozel-teklifler-sunduk--1060508380.html
CANLI | Estonya: Sekizinci yaptırım paketiyle ilgili AB Komisyonu'na özel teklifler sunduk
CANLI | Estonya: Sekizinci yaptırım paketiyle ilgili AB Komisyonu'na özel teklifler sunduk
Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu, Batlık ülkelerinin Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'na Rusya'ya yönelik sekizinci yaptırım paketiyle ilgili enerji... 29.08.2022, Sputnik Türkiye
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rusya, ukrayna, askeri operasyon, donetsk, lugansk, donbass, yaptırım, avrupa birliği, nato, abd, новый онлайн для белой редактуры
rusya, ukrayna, askeri operasyon, donetsk, lugansk, donbass, yaptırım, avrupa birliği, nato, abd, новый онлайн для белой редактуры
Urmas Reinsalu - Sputnik Türkiye

CANLI | Estonya: Sekizinci yaptırım paketiyle ilgili AB Komisyonu'na özel teklifler sunduk

09:32 29.08.2022
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Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu, Batlık ülkelerinin Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'na Rusya'ya yönelik sekizinci yaptırım paketiyle ilgili enerji, ticaret ve SWIFT sistemi konularında özel teklifler sunduklarını söyledi.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batılı ülkelerin Moskova'yı hedef alan yaptırım hamleleri devam ediyor.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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10:14 29.08.2022
Polonya: Sovyet silahlarını tümüyle terk etmemiz gerek
Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Varşova'nın hala kullanılan Sovyet yapımı silahları tümüyle terk ederek Batı standardına geçilmesi gerektiğini söyledi.
Polska Times gazetesine röportaj veren Blaszczak, yeniden silahlanma sürecinin sürdüğünü belirterek, "İlk parti HIMARS'ları 2019'da sipariş ettik. Zırhlı birlikler de önemli, bu yüzden tank satın alıyoruz. Hava kuvvetleri de önemli, 2020'de dünyanın en gelişmiş uçağı F-35'ten iki filo sipariş ettik ve şimdi FA-50'ler alıyoruz" ifadelerini kullandı.
Polonya ve diğer Doğu Avrupa ülkeleri, Sovyetlerden kalan askeri teçhizatın önemli bir kısmını Ukrayna'ya Rus kuvvetlerine karşı kullanması için hibe etmişti.
09:39 29.08.2022
'Ukrayna'nın Zaporojye NGS'ye saldırıları, yeni bir Çernobil ve Fukuşima yaratabilir'
Zaporojye Bölgesi'ndeki askeri-sivil idarenin Başkanı Yevgeniy Balitskiy, Ukrayna güçlerinin saldırıları sonucunda Zaporojye Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) yaşanacak olası bir kazanın Çernobil ve Fukuşima'daki trajedilere benzer sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.
Sputnik'e demeç veren Balitskiy, "Radyasyon emisyonları olması durumunda, sonuçları sadece Zaporojye Bölgesi için feci olmayacak. Çernobil ve Fukuşima'da yaşananlarla aynı durum oluşacak. Uzmanlara göre yedek dizel jeneratörlerin ve mobil pompaların arızalanması halinde çekirdekte aşırı ısınma meydana gelecek ve bunun sonucunda reaktör tesisi yıkılarak radyoaktif maddeler atmosfere salınacak ve yüzlerce kilometre öteye yayılacak" dedi.
Zaporojye NGS'de yaşanacak olası bir kazanın tüm Avrupa için gerçek bir felaket anlamına geleceğinin altını çizen Balitskiy, "Çernobil'deki kaza, onlarca ülkeyi etkiledi. Zaporojye NGS, Avrupa'nın en büyük santrali, herkes bunun bilincinde olmalı. Radyasyon emisyonu sadece Kırım kanalına değil, Karadeniz'e de zarar verebilir, böylece birçok ülke etkilenir" ifadelerini kullandı.
09:32 29.08.2022
Estonya: Sekizinci yaptırım paketiyle ilgili AB Komisyonu'na özel teklifler sunduk
Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu, Batlık ülkelerinin Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'na Rusya'ya yönelik sekizinci yaptırım paketiyle ilgili enerji, ticaret ve SWIFT sistemi konularında özel teklifler sunduklarını söyledi.
Die Welt'e konuşan Reinsalu, "Paketin bir an önce kabul edilmesini bekliyoruz. Bu konuda Komisyon'a zaten özel teklifler sunduk. Enerji ve ticaret alanlarında daha fazla kısıtlamadan bahsediyoruz" dedi.
Bakan, SWIFT sisteminden daha fazla Rus bankasının çıkarılmasının yanı sıra daha fazla kişi ve kuruluşun da yaptırım listelerine kaydetti.
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