CANLI | Estonya: Sekizinci yaptırım paketiyle ilgili AB Komisyonu'na özel teklifler sunduk

Zaporojye Bölgesi'ndeki askeri-sivil idarenin Başkanı Yevgeniy Balitskiy, Ukrayna güçlerinin saldırıları sonucunda Zaporojye Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) yaşanacak olası bir kazanın Çernobil ve Fukuşima'daki trajedilere benzer sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.
Sputnik'e demeç veren Balitskiy, "Radyasyon emisyonları olması durumunda, sonuçları sadece Zaporojye Bölgesi için feci olmayacak. Çernobil ve Fukuşima'da yaşananlarla aynı durum oluşacak. Uzmanlara göre yedek dizel jeneratörlerin ve mobil pompaların arızalanması halinde çekirdekte aşırı ısınma meydana gelecek ve bunun sonucunda reaktör tesisi yıkılarak radyoaktif maddeler atmosfere salınacak ve yüzlerce kilometre öteye yayılacak" dedi.
Zaporojye NGS'de yaşanacak olası bir kazanın tüm Avrupa için gerçek bir felaket anlamına geleceğinin altını çizen Balitskiy, "Çernobil'deki kaza, onlarca ülkeyi etkiledi. Zaporojye NGS, Avrupa'nın en büyük santrali, herkes bunun bilincinde olmalı. Radyasyon emisyonu sadece Kırım kanalına değil, Karadeniz'e de zarar verebilir, böylece birçok ülke etkilenir" ifadelerini kullandı.