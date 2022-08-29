CANLI | Estonya: Sekizinci yaptırım paketiyle ilgili AB Komisyonu'na özel teklifler sunduk

Polonya: Sovyet silahlarını tümüyle terk etmemiz gerek

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Varşova'nın hala kullanılan Sovyet yapımı silahları tümüyle terk ederek Batı standardına geçilmesi gerektiğini söyledi.

Polska Times gazetesine röportaj veren Blaszczak, yeniden silahlanma sürecinin sürdüğünü belirterek, "İlk parti HIMARS'ları 2019'da sipariş ettik. Zırhlı birlikler de önemli, bu yüzden tank satın alıyoruz. Hava kuvvetleri de önemli, 2020'de dünyanın en gelişmiş uçağı F-35'ten iki filo sipariş ettik ve şimdi FA-50'ler alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Polonya ve diğer Doğu Avrupa ülkeleri, Sovyetlerden kalan askeri teçhizatın önemli bir kısmını Ukrayna'ya Rus kuvvetlerine karşı kullanması için hibe etmişti.