https://sputniknews.com.tr/20220829/bursada-5-kisinin-oldugu-otobus-kazasinin-nedeni-belli-oldu-1060521450.html
Bursa'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasının nedeni belli oldu
Bursa'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasının nedeni belli oldu
Bursa İnegöl'de 5 kişinin hayatını kaybettiği kazanın nedeni belli oldu. Bilirkişi raporunda ilk tespitlere göre kazanın, otobüsün fren sisteminde yaşanan... 29.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-29T14:21+0300
2022-08-29T14:21+0300
2022-08-29T14:21+0300
türkiye
bursa
trafik kazası
otobüs
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden Bursa Mudanya'ya giden tur otobüsü, dün İnegöl-Domaniç kara yolunda kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandı.20 metre sürüklenen otobüs, ağaca çarparak durdu. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi de yaralandı.Sebep fren arızasıKazanın ardından bilirkişi kaza yerinde inceleme yaptı.Raporda kazanın, otobüsün fren sisteminde yaşanan arızadan kaynaklandığı yer aldı.
https://sputniknews.com.tr/20220823/gaziantep-ve-mardindeki-trafik-kazasi-magduru-ailelelere-50-bin-liralik-destek-1060280879.html
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bursa, trafik kazası, otobüs
bursa, trafik kazası, otobüs
Bursa'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasının nedeni belli oldu
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Bursa İnegöl'de 5 kişinin hayatını kaybettiği kazanın nedeni belli oldu. Bilirkişi raporunda ilk tespitlere göre kazanın, otobüsün fren sisteminde yaşanan arızadan kaynaklandığı belirtildi.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden Bursa Mudanya'ya giden tur otobüsü, dün İnegöl-Domaniç kara yolunda kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandı.
20 metre sürüklenen otobüs, ağaca çarparak durdu. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi de yaralandı.
Sebep fren arızası
Kazanın ardından bilirkişi kaza yerinde inceleme yaptı.
Raporda kazanın, otobüsün fren sisteminde yaşanan arızadan kaynaklandığı yer aldı.