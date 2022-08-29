https://sputniknews.com.tr/20220829/brezilyada-medeniyetle-baglantisi-olmayan-bir-kabilenin-son-temsilcisi-hayatini-kaybetti-1060537218.html

Brezilya'da medeniyetle bağlantısı olmayan bir kabilenin son temsilcisi hayatını kaybetti

Brezilya'da medeniyetle bağlantısı olmayan bir kabilenin son temsilcisi hayatını kaybetti

Brezilya Kızılderilileri Ulusal Vakfı (FUNAI), en az 26 yıl boyunca tamamen yalnız yaşayan ve medeniyetle herhangi bir teması olmayan bir Kızılderili... 29.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-29T20:08+0300

2022-08-29T20:08+0300

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Brezilya'nın Rondonia eyaletindeki yağmur ormanlarında yalnız yaşayan bir Kızılderiliye ilişkin ilk haberler 1996'da yayınlanmıştı. Araştırmacılar ve gazeteciler bu kişiye ‘Çukur Adam’ adını taktı, zira her terk ettiği kamp yerinde derin kazılmış çukurlar bulundu. Bilinmeyen Kızılderili kabilesinin son üyesinin gerçek adı ve dili ise meçhul.Vakfın konuya ilişkin açıklamasında, “Ceset, 23 Ağustos'ta özel izleme grubunun yaptığı aramalar sırasında Tanaru yerli halklarının topraklarında bulunan kulübesindeki hamakta bulundu” ifadelerine yer verildi.Bölgede yapılan inceleme sırasında ne yabancılarını izine, ne de kavga ve şiddet izlerine rastlandığı kaydedilirken, merhumun eşyalarının yerinde bulundukları ifade edildi. Cenaze, Brezilya'daki Ulusal Kriminalistik Enstitüsü'ne nakledilecek.Çukur Adam’ın tüm kabile üyelerinin 1980'lerde ve 1990'larda topraklarını genişletmek isteyen çiftlik sahipleri ve ormancılar ile çıkan çatışmalarda öldürüldüğü varsayılıyor. Adamın kazdığı çukurların ise hayvan yakalamak ya da saklanmak için kullanıldığı tahmin ediliyor.Çukur Adam'ın baltaya benzer bir aletle ağaç kestiği görülen son video 2018'de yayınlanmıştı. Bu videoda 50 yaşlarındaki adam sağlıklı görünüyordu.

https://sputniknews.com.tr/20220722/hindistanda-ilk-kez-bir-kabile-mensubu-cumhurbaskani-oldu-draupadi-murmu--1058997160.html

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