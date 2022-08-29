https://sputniknews.com.tr/20220829/besiktasli-taraftardan-e-devlete-basvuru-kendi-adini-ghezzal-karisinin-adini-talisca-yapacak-1060519730.html

Beşiktaşlı taraftardan e-Devlet'e başvuru: Kendi adını 'Ghezzal' karısının adını 'Talisca' yapacak

Beşiktaşlı taraftardan e-Devlet'e başvuru: Kendi adını 'Ghezzal' karısının adını 'Talisca' yapacak

Diyarbakır'da oğluna Kuaresma Azad, kızına ise Anne Marie adını veren futsal sporcusu Veysi Çevik, kendi ismini de Rachid Ghezzal olarak değiştirmek için... 29.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-29T13:20+0300

2022-08-29T13:20+0300

2022-08-29T13:34+0300

devlet

türkiye

beşiktaş

anderson talisca

rachid ghezzal

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İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün 'Vatandaşların, genel ahlaka uygun olmayan, gülünç olarak değerlendirilen, yazım ve imla hatası olan ad ve soyadı değişikliği başvuruları, e-Devlet aracılığıyla veya yazılı olarak ilçe nüfus müdürlüklerine 24 Aralık'a kadar yapabilecek' duyurusunun ardından Diyarbakır'da yaşayan ve Ankara'da Futsal 1. Ligi takımlarından Çankaya Belediyespor'da oynayan Veysi Çevik, Beşiktaşlı futbolcu Rachid Ghezzal'ın ismini almak için talepte bulundu.Sadece maç günleri Ankara'ya giden Veysi Çevik, oğlu Kuaresma Azad'ın adının da 'Ricardo Kuaresma Azad' olması için başvuru yaptı. Kızına da İngiliz şarkıcı Anne-Marie'nin adını koyan Çelik'in 2 başvurusunun şu an inceleme aşamasında olduğu belirtildi.Quaresma'nın kendisi için farklı anlamı olduğunu anlatan Veysi Çelik, "Beşiktaş'tan çok daha önce Quaresma ile ilgili paylaşımlarım vardı. 'Çocuğum olursa adını Quaresma koyacağım' demiştim. Sonra Beşiktaş'a transfer oldu; ben de evlendim, çoluk çocuğa karıştım. Hayalimi gerçekleştirerek oğluma Quaresma adını verdik. Anne-Marie'yi de çok seviyorum, çok güzel bir insan. Bizim Cizreli Mehmet var; birlikte konser verdiler. İşte o zaman beni tam kazandı. Sevdik, kızıma da onun ismini verdik. Şimdi de sıra bende. Rachid Ghezzal, farklı bir oyuncu. Onu da çok seviyorum. Eşim için de Anderson Talisca ismi için başvuru yapacağım" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20220824/ad-soyad-degisikligi-basvurulari-en-cok-degistirilen-ad-soyadlar-aciklandi-1060320953.html

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devlet, beşiktaş, anderson talisca, rachid ghezzal