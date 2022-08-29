https://sputniknews.com.tr/20220829/benzine-1-lira-4-kurus-indirim-1060529358.html

Benzine 1 lira 4 kuruş indirim

Benzine 1 lira 4 kuruş indirim

Benzin fiyatında 30 Ağustos'tan itibaren 1 lira 4 kuruş indirime gidildi. 29.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-29T16:58+0300

2022-08-29T16:58+0300

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benzin

ekonomi

indirim

motorin

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Küresel petrol fiyatları ve dolar/TL'de yaşanan dalgalanmaların akaryakıta etkileri sürüyor.Dünya gazetesinin aktardığına göre benzinin litre fiyatında 30 Ağustos Salı gününden itibaren 1 lira 4 kuruş indirim geldi. İndirimle birlikte benzin fiyatı 20 lira bandına gerileyecek.İstanbul'da benzinin litresi 21.16 liradan satılıyor.Motorinde ise fiyat değişikliği beklenmiyor. Motorin fiyatlarına son 15 günde 5 kere zam yapılmıştı.Motorine 11 Ağustos’ta 82 kuruş, 18 Ağustos’ta 77 kuruş, 20 Ağustos’ta 1 lira 7 kuruş, 25 Ağustos'ta 95 kuruş, dün de 87 kuruş fiyat artışına gidilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20220827/benzinde-indirim-bekleniyor-1060470773.html

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benzin, indirim, motorin