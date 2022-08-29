https://sputniknews.com.tr/20220829/balayi-gecesinde-esi-uyuduktan-sonra-randevu-evine-giden-adam-fuhus-operasyonunda-tutuklandi-1060536363.html
Balayında eşi uyuduktan sonra randevu evine giden adam, fuhuş operasyonunda tutuklandı
Balayında eşi uyuduktan sonra randevu evine giden adam, fuhuş operasyonunda tutuklandı
ABD'nin Florida eyaletinde bir adam, balayı sırasında seks işçisiyle randevulaşmasının ardından fuhuş operasyonunda tutuklandı. 29.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-29T19:45+0300
2022-08-29T19:45+0300
2022-08-29T19:49+0300
yaşam
abd
düğün
florida
balayı
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ABD'nin Florida eyaletinde bir adam, balayı sırasında seks işçisiyle randevulaşmasının ardından fuhuş operasyonunda tutuklandı.Independent Türkçe'nin aktardığı habere göre, 15 Temmuz'da evlenen 34 yaşındaki Paul Turovsky, eşiyle birlikte Florida'nın Tampa şehrine balayına gitti.Turovsky, eşi uyuduktan sonra internette gördüğü bir seks işçisiyle konuşmaya başladı.Bu sırada Hillsborough polisi, insan kaçakçılığı ve fuhuşa yönelik bir operasyon yürütüyordu.Konuştuğu seks işçisiyle bir otelde buluşmak üzere anlaşan Turovsky randevu yerine vardığında kendisini bekleyen polis ekipleriyle karşılaştı.Fuhuşa karışmakkla suçlanan Turovsky tutuklandı.Hillsborough Şerifi Chad Chronister, perşembe günü yaptığı basın açıklamasında "Davetlilerin düğün hediyelerini geri istemesi için çok mu geç?" diye espri yaptı.Turovsky'nin yeni evlendiği eşiyle boşanıp boşanmayacağı belirtilmedi.Yetkililer, Turovsky'nin Haziran 2021'den bu yana tutuklanan 360 şüpheliden sadece biri olduğunu söyledi.İnsan ve çocuk kaçakçılığına yönelik operasyon yürüten ekip, son üç ayda 176 erkeğin yetişkin veya çocukları fuhuşa teşvik etmekten tutuklandığını açıkladı.Son dönemde yapılan tutuklamalar, polis ekiplerinin "14 yaşındaki kızını seks için satmaya çalışan bir baba" temalı sahte bir internet reklamıyla nisanda başlattıkları büyük operasyonun bir parçası.Yetkililer operasyon sayesinde Massachusetts'ten Tampa'ya kaçırılan 16 ve 17 yaşlarındaki kayıp iki kız çocuğunu bulduklarını, şüphelilerin de tutuklandığını belirtti.
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abd, düğün, florida, balayı
abd, düğün, florida, balayı
Balayında eşi uyuduktan sonra randevu evine giden adam, fuhuş operasyonunda tutuklandı
19:45 29.08.2022 (güncellendi: 19:49 29.08.2022) Abone ol
ABD'nin Florida eyaletinde bir adam, balayı sırasında seks işçisiyle randevulaşmasının ardından fuhuş operasyonunda tutuklandı.
ABD'nin Florida eyaletinde bir adam, balayı sırasında seks işçisiyle randevulaşmasının ardından fuhuş operasyonunda tutuklandı.
Independent Türkçe'nin aktardığı habere göre,
15 Temmuz'da evlenen 34 yaşındaki Paul Turovsky, eşiyle birlikte Florida'nın Tampa şehrine balayına gitti.
Turovsky, eşi uyuduktan sonra internette gördüğü bir seks işçisiyle konuşmaya başladı.
Bu sırada Hillsborough polisi, insan kaçakçılığı ve fuhuşa yönelik bir operasyon yürütüyordu.
Konuştuğu seks işçisiyle bir otelde buluşmak üzere anlaşan Turovsky randevu yerine vardığında kendisini bekleyen polis ekipleriyle karşılaştı.
Fuhuşa karışmakkla suçlanan Turovsky tutuklandı.
Hillsborough Şerifi Chad Chronister, perşembe günü yaptığı basın açıklamasında "Davetlilerin düğün hediyelerini geri istemesi için çok mu geç?" diye espri yaptı.
Turovsky'nin yeni evlendiği eşiyle boşanıp boşanmayacağı belirtilmedi.
Yetkililer, Turovsky'nin Haziran 2021'den bu yana tutuklanan 360 şüpheliden sadece biri olduğunu söyledi.
İnsan ve çocuk kaçakçılığına yönelik operasyon yürüten ekip, son üç ayda 176 erkeğin yetişkin veya çocukları fuhuşa teşvik etmekten tutuklandığını açıkladı.
Son dönemde yapılan tutuklamalar, polis ekiplerinin "14 yaşındaki kızını seks için satmaya çalışan bir baba" temalı sahte bir internet reklamıyla nisanda başlattıkları büyük operasyonun bir parçası.
Yetkililer operasyon sayesinde Massachusetts'ten Tampa'ya kaçırılan 16 ve 17 yaşlarındaki kayıp iki kız çocuğunu bulduklarını, şüphelilerin de tutuklandığını belirtti.