https://sputniknews.com.tr/20220829/anket-cumhuriyetcilerin-yuzde-59u-2024te-trumpi-baskan-adayi-gormek-istiyor-1060530893.html

Anket: Cumhuriyetçilerin yüzde 59'u 2024'te Trump'ı başkan adayı görmek istiyor

Anket: Cumhuriyetçilerin yüzde 59'u 2024'te Trump'ı başkan adayı görmek istiyor

USA Today ve Ipsos'un ortaklaşa yaptığı ankete göre ABD'de Cumhuriyetçilerin yüzde 59'u 2024'te Trump'ı başkan adayı görmek istiyor. 29.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-29T17:49+0300

2022-08-29T17:49+0300

2022-08-29T17:49+0300

multimedya

karikatür

donald trump

joe biden

abd

cumhuriyetçi parti

abd demokrat parti

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ABD'de yapılan anket, Cumhuriyetçi seçmenlerin yüzde 59'unun 2024'teki başkanlık seçimlerinde eski Başkan Donald Trump'ı aday görmek istediğini ortaya koydu.Öte yandan ankete katılan Demokrat seçmenlerin sadece yüzde 44'ü mevcut Başkan Joe Biden'ı 2024'te aday görmek istediği yönünde görüş bildirdi.

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2022

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Vitaliy Podvitskiy https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104004/35/1040043525_0:0:2049:2049_100x100_80_0_0_72921e056be7620c048b28c3d85be954.jpg

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Vitaliy Podvitskiy https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104004/35/1040043525_0:0:2049:2049_100x100_80_0_0_72921e056be7620c048b28c3d85be954.jpg

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