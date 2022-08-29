https://sputniknews.com.tr/20220829/anket-cumhuriyetcilerin-yuzde-59u-2024te-trumpi-baskan-adayi-gormek-istiyor-1060530893.html
Anket: Cumhuriyetçilerin yüzde 59'u 2024'te Trump'ı başkan adayı görmek istiyor
Anket: Cumhuriyetçilerin yüzde 59'u 2024'te Trump'ı başkan adayı görmek istiyor
USA Today ve Ipsos'un ortaklaşa yaptığı ankete göre ABD'de Cumhuriyetçilerin yüzde 59'u 2024'te Trump'ı başkan adayı görmek istiyor. 29.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-29T17:49+0300
2022-08-29T17:49+0300
2022-08-29T17:49+0300
multimedya
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joe biden
abd
cumhuriyetçi parti
abd demokrat parti
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ABD'de yapılan anket, Cumhuriyetçi seçmenlerin yüzde 59'unun 2024'teki başkanlık seçimlerinde eski Başkan Donald Trump'ı aday görmek istediğini ortaya koydu.Öte yandan ankete katılan Demokrat seçmenlerin sadece yüzde 44'ü mevcut Başkan Joe Biden'ı 2024'te aday görmek istediği yönünde görüş bildirdi.
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Vitaliy Podvitskiy
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karikatür , donald trump, joe biden, abd, cumhuriyetçi parti, abd demokrat parti
karikatür , donald trump, joe biden, abd, cumhuriyetçi parti, abd demokrat parti
Anket: Cumhuriyetçilerin yüzde 59'u 2024'te Trump'ı başkan adayı görmek istiyor
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USA Today ve Ipsos'un ortaklaşa yaptığı ankete göre ABD'de Cumhuriyetçilerin yüzde 59'u 2024'te Trump'ı başkan adayı görmek istiyor.
ABD'de yapılan anket, Cumhuriyetçi
seçmenlerin yüzde 59'unun 2024'teki başkanlık seçimlerinde eski Başkan Donald Trump
'ı aday görmek istediğini ortaya koydu
.
Öte yandan ankete katılan Demokrat seçmenlerin sadece yüzde 44'ü mevcut Başkan Joe Biden'ı 2024'te aday görmek istediği yönünde görüş bildirdi.