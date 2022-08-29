https://sputniknews.com.tr/20220829/anket-cumhuriyetcilerin-yuzde-59u-2024te-trumpi-baskan-adayi-gormek-istiyor-1060503625.html

Anket: Cumhuriyetçilerin yüzde 59'u 2024'te Trump'ı başkan adayı görmek istiyor

Anket: Cumhuriyetçilerin yüzde 59'u 2024'te Trump'ı başkan adayı görmek istiyor

USA Today ve Ipsos'un ortaklaşa yaptığı ankete göre ABD'de Cumhuriyetçilerin yüzde 59'u 2024'te Trump'ı başkan adayı görmek istiyor. 29.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-29T00:54+0300

2022-08-29T00:54+0300

2022-08-29T00:54+0300

dünya

donald trump

aday

abd

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ABD'de yapılan anket, Cumhuriyetçi seçmenlerin yüzde 59'unun 2024'teki başkanlık seçimlerinde eski Başkan Donald Trump'ı aday görmek istediğini ortaya koydu.USA Today ve Ipsos'un ortaklaşa yaptığı ankete katılan Cumhuriyetçi seçmenlerin yüzde 59'u Trump'ı 2024'te partilerinin adayı olarak görmek istediğini belirtirken, yüzde 41'i Trump yerine başka bir adayı görmeyi tercih ettiğini bildirdi.Cumhuriyetçi seçmenlerin yüzde 82'si Trump'ın aday olması durumunda 2024 seçimlerini kazanabileceğini düşündüklerini kaydetti.Öte yandan ankete katılan Demokrat seçmenlerin sadece yüzde 44'ü mevcut Başkan Joe Biden'ı 2024'te aday görmek istediği, yüzde 56'sı da partiyi başka bir adayın temsil etmesi gerektiği yönünde görüş bildirdi.

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donald trump, aday, abd