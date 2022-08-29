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https://sputniknews.com.tr/20220829/anket-cumhuriyetcilerin-yuzde-59u-2024te-trumpi-baskan-adayi-gormek-istiyor-1060503625.html
Anket: Cumhuriyetçilerin yüzde 59'u 2024'te Trump'ı başkan adayı görmek istiyor
Anket: Cumhuriyetçilerin yüzde 59'u 2024'te Trump'ı başkan adayı görmek istiyor
USA Today ve Ipsos'un ortaklaşa yaptığı ankete göre ABD'de Cumhuriyetçilerin yüzde 59'u 2024'te Trump'ı başkan adayı görmek istiyor. 29.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-29T00:54+0300
2022-08-29T00:54+0300
dünya
donald trump
aday
abd
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ABD'de yapılan anket, Cumhuriyetçi seçmenlerin yüzde 59'unun 2024'teki başkanlık seçimlerinde eski Başkan Donald Trump'ı aday görmek istediğini ortaya koydu.USA Today ve Ipsos'un ortaklaşa yaptığı ankete katılan Cumhuriyetçi seçmenlerin yüzde 59'u Trump'ı 2024'te partilerinin adayı olarak görmek istediğini belirtirken, yüzde 41'i Trump yerine başka bir adayı görmeyi tercih ettiğini bildirdi.Cumhuriyetçi seçmenlerin yüzde 82'si Trump'ın aday olması durumunda 2024 seçimlerini kazanabileceğini düşündüklerini kaydetti.Öte yandan ankete katılan Demokrat seçmenlerin sadece yüzde 44'ü mevcut Başkan Joe Biden'ı 2024'te aday görmek istediği, yüzde 56'sı da partiyi başka bir adayın temsil etmesi gerektiği yönünde görüş bildirdi.
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donald trump, aday, abd
donald trump, aday, abd

Anket: Cumhuriyetçilerin yüzde 59'u 2024'te Trump'ı başkan adayı görmek istiyor

00:54 29.08.2022
© REUTERS / Kevin LamarqueDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2022
© REUTERS / Kevin Lamarque
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USA Today ve Ipsos'un ortaklaşa yaptığı ankete göre ABD'de Cumhuriyetçilerin yüzde 59'u 2024'te Trump'ı başkan adayı görmek istiyor.
ABD'de yapılan anket, Cumhuriyetçi seçmenlerin yüzde 59'unun 2024'teki başkanlık seçimlerinde eski Başkan Donald Trump'ı aday görmek istediğini ortaya koydu.
USA Today ve Ipsos'un ortaklaşa yaptığı ankete katılan Cumhuriyetçi seçmenlerin yüzde 59'u Trump'ı 2024'te partilerinin adayı olarak görmek istediğini belirtirken, yüzde 41'i Trump yerine başka bir adayı görmeyi tercih ettiğini bildirdi.
Cumhuriyetçi seçmenlerin yüzde 82'si Trump'ın aday olması durumunda 2024 seçimlerini kazanabileceğini düşündüklerini kaydetti.
Öte yandan ankete katılan Demokrat seçmenlerin sadece yüzde 44'ü mevcut Başkan Joe Biden'ı 2024'te aday görmek istediği, yüzde 56'sı da partiyi başka bir adayın temsil etmesi gerektiği yönünde görüş bildirdi.
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