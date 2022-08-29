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Ankara'da yarın bazı yollar kapalı olacak
Ankara'da yarın bazı yollar kapalı olacak
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları dolayısıyla Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak. 29.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-29T17:01+0300
2022-08-29T17:01+0300
yaşam
ankara
yol
30 ağustos zafer bayramı
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Ankara Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.Valilikten yapılan açıklamaya göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de "Devlet Töreni" ve TBMM tören alanından Ulus Eski TBMM binasına kadar olan güzergahlarda "Resmigeçit Töreni" düzenlenecek.Etkinlikler nedeniyle bugün saat 23.00'ten itibaren Atatürk Bulvarı'nda Kuğulu Kavşağı ile Ulus Meydanı arasındaki ulaşım, Ulus istikametine doğru tek yönlü sağlanacak.30 Ağustos Salı günü saat 06.00'dan program bitene kadar araç trafiğine kapatılacak yollar ise şöyle:- Dikmen Caddesi (Genelkurmay Kavşağı-Çetin Emeç Bulvarı kesişimi arası) ile açılan tüm cadde ve sokaklar çift yönlü- İsmet İnönü Bulvarı (Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi kesişimi-Akay Kavşağı arası) ile açılan tüm cadde ve sokaklar çift yönlü- Atatürk Bulvarı (Kuğulu Kavşağı-Ulus Meydanı arası) ile açılan tüm cadde ve sokaklar çift yönlü- İstanbul Caddesi-Kazım Karabekir Caddesi kesişimi ile İstiklal Caddesi-Atatürk Bulvarı kesişimi arası ve açılan tüm cadde ve sokaklar çift yönlü- Cumhuriyet Caddesi (Ulus Meydanı-Gar Kavşağı arası) ile açılan tüm cadde ve sokaklar çift yönlü- Çankırı Caddesi ile açılan tüm cadde ve sokaklar çift yönlü- GMK Bulvarı (15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı-Anadolu Meydanı arası) ile açılan tüm cadde ve sokaklar çift yönlü- Ziya Gökalp Caddesi (15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı-Kolej Meydanı arası) ile açılan tüm cadde ve sokaklar çift yönlü- Milli Müdafaa Caddesi (Genelkurmay Kavşağı-GMK Bulvarı arası) ile açılan tüm cadde ve sokaklar çift yönlü- Gençlik Caddesi, Akdeniz Caddesi, Anıt Caddesi, Spor Park Sokak, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ile açılan tüm cadde ve sokaklar çift yönlü- İhtiyaç duyulması halinde Kazım Karabekir Caddesi (Celal Bayar Bulvarı'na bağlantı sağlayan yan varyantları-Anadolu Meydanı arası) ile bu caddeye açılan tüm cadde ve sokaklar çift yönlü- Dögol Caddesi (Beşevler Kavşağı-Anadolu Meydanı arası) ile bu caddeye açılan tüm cadde ve sokaklar da çift yönlü Açıklamada, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için trafiğe kapanacak yolların durumunu dikkate almaları ve toplu taşıma araçlarını kullanmaları tavsiye edildi.
https://sputniknews.com.tr/20220829/cumhurbaskani-erdogandan-30-agustos-zafer-bayrami-mesaji-1060516873.html
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ankara, yol, 30 ağustos zafer bayramı
ankara, yol, 30 ağustos zafer bayramı

Ankara'da yarın bazı yollar kapalı olacak

17:01 29.08.2022
© AAÇankaya , Ankara
Çankaya , Ankara - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2022
© AA
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30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları dolayısıyla Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak.
Ankara Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de "Devlet Töreni" ve TBMM tören alanından Ulus Eski TBMM binasına kadar olan güzergahlarda "Resmigeçit Töreni" düzenlenecek.

Etkinlikler nedeniyle bugün saat 23.00'ten itibaren Atatürk Bulvarı'nda Kuğulu Kavşağı ile Ulus Meydanı arasındaki ulaşım, Ulus istikametine doğru tek yönlü sağlanacak.
30 Ağustos Salı günü saat 06.00'dan program bitene kadar araç trafiğine kapatılacak yollar ise şöyle:
- Dikmen Caddesi (Genelkurmay Kavşağı-Çetin Emeç Bulvarı kesişimi arası) ile açılan tüm cadde ve sokaklar çift yönlü
- İsmet İnönü Bulvarı (Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi kesişimi-Akay Kavşağı arası) ile açılan tüm cadde ve sokaklar çift yönlü
- Atatürk Bulvarı (Kuğulu Kavşağı-Ulus Meydanı arası) ile açılan tüm cadde ve sokaklar çift yönlü
- İstanbul Caddesi-Kazım Karabekir Caddesi kesişimi ile İstiklal Caddesi-Atatürk Bulvarı kesişimi arası ve açılan tüm cadde ve sokaklar çift yönlü
- Cumhuriyet Caddesi (Ulus Meydanı-Gar Kavşağı arası) ile açılan tüm cadde ve sokaklar çift yönlü
- Çankırı Caddesi ile açılan tüm cadde ve sokaklar çift yönlü
- GMK Bulvarı (15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı-Anadolu Meydanı arası) ile açılan tüm cadde ve sokaklar çift yönlü
- Ziya Gökalp Caddesi (15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı-Kolej Meydanı arası) ile açılan tüm cadde ve sokaklar çift yönlü
- Milli Müdafaa Caddesi (Genelkurmay Kavşağı-GMK Bulvarı arası) ile açılan tüm cadde ve sokaklar çift yönlü
- Gençlik Caddesi, Akdeniz Caddesi, Anıt Caddesi, Spor Park Sokak, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ile açılan tüm cadde ve sokaklar çift yönlü
- İhtiyaç duyulması halinde Kazım Karabekir Caddesi (Celal Bayar Bulvarı'na bağlantı sağlayan yan varyantları-Anadolu Meydanı arası) ile bu caddeye açılan tüm cadde ve sokaklar çift yönlü
- Dögol Caddesi (Beşevler Kavşağı-Anadolu Meydanı arası) ile bu caddeye açılan tüm cadde ve sokaklar da çift yönlü

Açıklamada, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için trafiğe kapanacak yolların durumunu dikkate almaları ve toplu taşıma araçlarını kullanmaları tavsiye edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2022
TÜRKİYE
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
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