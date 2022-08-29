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Almanya’da üzerine heykel düşen İtalyan kız çocuğu hayatını kaybetti
Almanya’da üzerine heykel düşen İtalyan kız çocuğu hayatını kaybetti
Almanya’nın Münih kentinde ailesiyle tatil yapan 7 yaşındaki İtalyan kız çocuğu üzerine düşen heykel nedeniyle yaşamını yitirdi. 29.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-29T02:45+0300
2022-08-29T02:46+0300
dünya
almanya
kız çocuğu
heykel
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Almanya’nın Münih kentindeki bir otelde üzerine heykel düşen İtalyan kız çocuğunun hayatını kaybettiği bildirildi.Münih polisinden yapılan açıklamaya göre, kentte bir otelin avlusundaki 200 kilogram ağırlığındaki heykel, ebeveynleriyle tatil yapan 7 yaşındaki İtalyan kız çocuğunun üzerine düştü.Ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
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almanya, kız çocuğu, heykel
almanya, kız çocuğu, heykel

Almanya’da üzerine heykel düşen İtalyan kız çocuğu hayatını kaybetti

02:45 29.08.2022 (güncellendi: 02:46 29.08.2022)
© AFP 2022 / CHRISTOF STACHEAlmanya
Almanya - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2022
© AFP 2022 / CHRISTOF STACHE
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Almanya’nın Münih kentinde ailesiyle tatil yapan 7 yaşındaki İtalyan kız çocuğu üzerine düşen heykel nedeniyle yaşamını yitirdi.
Almanya’nın Münih kentindeki bir otelde üzerine heykel düşen İtalyan kız çocuğunun hayatını kaybettiği bildirildi.
Münih polisinden yapılan açıklamaya göre, kentte bir otelin avlusundaki 200 kilogram ağırlığındaki heykel, ebeveynleriyle tatil yapan 7 yaşındaki İtalyan kız çocuğunun üzerine düştü.
Ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
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