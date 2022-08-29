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Alanya'da elektrikli scooter kazası: 1 turist öldü
Alanya'da elektrikli scooter kazası: 1 turist öldü
Antalya’nın Alanya ilçesinde otomobil ile elektrikli scooterin çarpıştığı kazada 31 yaşındaki İran uyruklu turist Farzan Parsaei hayatını kaybetti. 29.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-29T19:48+0300
2022-08-29T19:48+0300
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kaza
scooter
alanya
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Kaza, saat 15.00 sıralarında Okurcalar Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. İran uyruklu Farzan Parsaei idaresindeki elektrikli scooter kavşaktan Manavgat istikametine dönmek istediği sırada 50 yaşındaki Rusya uyruklu Maksim Baranosvkiy yönetimindeki 34 ANF 454 plakalı otomobille çarpıştı.Çarpmanın şiddetiyle devrilen scooterden yola savrulan İranlı Parsaei metrelerce sürüklenerek ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 12 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Parsaei, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazanın ardından otomobil sürücüsü Maxim Baranosvky, jandarma tarafından gözaltına alındı.
https://sputniknews.com.tr/20220802/scooter-kazasinda-sorusturma-tamamlandi-gulun-olumune-neden-olan-surucunun-cezasi-belli-oldu-1059391192.html
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kaza, scooter, alanya, otomobil
kaza, scooter, alanya, otomobil

Alanya'da elektrikli scooter kazası: 1 turist öldü

19:48 29.08.2022
© DHAAntalya’nın Alanya ilçesinde otomobil ile elektrikli scooterin çarpıştığı kazada 31 yaşındaki İran uyruklu turist Farzan Parsaei hayatını kaybetti.
Antalya’nın Alanya ilçesinde otomobil ile elektrikli scooterin çarpıştığı kazada 31 yaşındaki İran uyruklu turist Farzan Parsaei hayatını kaybetti. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2022
© DHA
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Antalya’nın Alanya ilçesinde otomobil ile elektrikli scooterin çarpıştığı kazada 31 yaşındaki İran uyruklu turist Farzan Parsaei hayatını kaybetti.
Kaza, saat 15.00 sıralarında Okurcalar Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. İran uyruklu Farzan Parsaei idaresindeki elektrikli scooter kavşaktan Manavgat istikametine dönmek istediği sırada 50 yaşındaki Rusya uyruklu Maksim Baranosvkiy yönetimindeki 34 ANF 454 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpmanın şiddetiyle devrilen scooterden yola savrulan İranlı Parsaei metrelerce sürüklenerek ağır yaralandı.
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 12 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma sevk edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Parsaei, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kazanın ardından otomobil sürücüsü Maxim Baranosvky, jandarma tarafından gözaltına alındı.
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