https://sputniknews.com.tr/20220829/aclik-siniri-6-bin-889-liraya-yukseldi-1060521240.html

Açlık sınırı 6 bin 889 liraya yükseldi

Açlık sınırı 6 bin 889 liraya yükseldi

TÜRK-İŞ Araştırmasının 2022 Ağustos ayı sonucuna göre; dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda... 29.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-29T14:14+0300

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türkiye

türk-iş

açlık sınırı

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Türk-İş'in, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yaptığı 'Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'nın Ağustos 2022 sonuçları açıklandı.Araştırmaya göre, bu ay 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden 'açlık sınırı' 6.889,76 TL lira oldu.Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen 'yoksulluk sınırı' ise 22.442,20 TL olarak hesaplandı. Bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" aylık 8.999,13 TL’ye yükseldi.Temmuz ayında ise 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden 'açlık sınırı' 6 bin 840 lira olarak açıklanmıştı.

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