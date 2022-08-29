https://sputniknews.com.tr/20220829/abdde-mickey-mantle-oyuncu-karti-muzayedede-126-milyon-dolarla-rekor-fiyata-satildi-1060504526.html
ABD'de Mickey Mantle oyuncu kartı, müzayedede 12,6 milyon dolarla rekor fiyata satıldı
ABD'de Mickey Mantle oyuncu kartı, müzayedede 12,6 milyon dolarla rekor fiyata satıldı
Amerikan Beyzbol Ligi (MLB) takımlarından New York Yankees'te oynayan Mickey Mantle'ın bir oyuncu kartı açık artırmada 12,6 milyon dolarla rekor fiyata alıcı... 29.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-29T01:37+0300
2022-08-29T01:37+0300
2022-08-29T01:41+0300
yaşam
beyzbol
kart
müzayede
mickey mantle
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Müzayede evi Heritage Auctions, 1952'den kalma Mickey Mantle oyuncu kartını açık artırmayla satışa çıkardı.75 yaşındaki Anthony Giordano'ya ait kart 12,6 milyon dolara satıldı ve bir açık artırmada satılan en pahalı oyun kartı oldu.Heritage Auctions, kartın 'neredeyse mükemmel durumda' olması nedeniyle bu kadar yüksek fiyata satıldığını açıkladı.Giordano, kartı New York'ta 1991'de 50 bin dolara satın aldığını söyledi.Amerikan Beyzbol Ligi (MLB) takımlarından New York Yankees'te 1951'den 1968'e kadar oynayan Mickey Mantle'ın 1952 sezonuna ait Topps marka kartı, Ocak 2021'de 5,2 milyon dolara satılmıştı.
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beyzbol, kart, müzayede, mickey mantle
ABD'de Mickey Mantle oyuncu kartı, müzayedede 12,6 milyon dolarla rekor fiyata satıldı
01:37 29.08.2022 (güncellendi: 01:41 29.08.2022) Abone ol
Amerikan Beyzbol Ligi (MLB) takımlarından New York Yankees'te oynayan Mickey Mantle'ın bir oyuncu kartı açık artırmada 12,6 milyon dolarla rekor fiyata alıcı buldu.
Müzayede evi Heritage Auctions, 1952'den kalma Mickey Mantle oyuncu kartını açık artırmayla satışa çıkardı.
75 yaşındaki Anthony Giordano'ya ait kart 12,6 milyon dolara satıldı ve bir açık artırmada satılan en pahalı oyun kartı oldu.
Heritage Auctions, kartın 'neredeyse mükemmel durumda' olması nedeniyle bu kadar yüksek fiyata satıldığını açıkladı.
Giordano, kartı New York'ta 1991'de 50 bin dolara satın aldığını söyledi.
Amerikan Beyzbol Ligi (MLB) takımlarından New York Yankees'te 1951'den 1968'e kadar oynayan Mickey Mantle'ın 1952 sezonuna ait Topps marka kartı, Ocak 2021'de 5,2 milyon dolara satılmıştı.