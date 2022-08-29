https://sputniknews.com.tr/20220829/a-milli-erkek-basketbol-takiminin-avrupa-basketbol-sampiyonasi-kadrosu-belli-oldu-1060531583.html

A Milli Basketbol Takımı'nın EuroBasket 2022 kadrosu belli oldu

A Milli Basketbol Takımı'nın EuroBasket 2022 kadrosu belli oldu

FIBA EuroBasket 2022’de mücadele edecek olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 12 kişilik kadrosu açıklandı. 29.08.2022, Sputnik Türkiye

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fiba

spor

türkiye a milli basketbol takımı

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A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın, FIBA EuroBasket 2022 kadrosu belirlendi. Kırmızı-beyazlılarda kadroda şu isimler yer alıyor:Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Gürcistan, İspanya, Bulgaristan, Karadağ ve Belçika ile birlikte A Grubu'nda yer alan milli takım, ilk maçını 1 Eylül'de Karadağ ile oynayacak.

https://sputniknews.com.tr/20220613/fenerbahce-ing-basketbol-super-ligi-sampiyonu--1057371351.html

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