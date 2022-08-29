https://sputniknews.com.tr/20220829/a-milli-erkek-basketbol-takiminin-avrupa-basketbol-sampiyonasi-kadrosu-belli-oldu-1060531583.html
A Milli Basketbol Takımı'nın EuroBasket 2022 kadrosu belli oldu
A Milli Basketbol Takımı'nın EuroBasket 2022 kadrosu belli oldu
FIBA EuroBasket 2022’de mücadele edecek olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 12 kişilik kadrosu açıklandı. 29.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-29T17:51+0300
2022-08-29T17:51+0300
2022-08-29T17:55+0300
fiba
spor
türkiye a milli basketbol takımı
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A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın, FIBA EuroBasket 2022 kadrosu belirlendi. Kırmızı-beyazlılarda kadroda şu isimler yer alıyor:Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Gürcistan, İspanya, Bulgaristan, Karadağ ve Belçika ile birlikte A Grubu'nda yer alan milli takım, ilk maçını 1 Eylül'de Karadağ ile oynayacak.
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fiba, türkiye a milli basketbol takımı
fiba, türkiye a milli basketbol takımı
A Milli Basketbol Takımı'nın EuroBasket 2022 kadrosu belli oldu
17:51 29.08.2022 (güncellendi: 17:55 29.08.2022) Abone ol
FIBA EuroBasket 2022’de mücadele edecek olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 12 kişilik kadrosu açıklandı.
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın, FIBA EuroBasket 2022 kadrosu belirlendi.
Kırmızı-beyazlılarda kadroda şu isimler yer alıyor:
"Alperen Şengün, Buğrahan Tuncer, Cedi Osman, Ercan Osmani, Furkan Korkmaz, Melih Mahmutoğlu, Onuralp Bitim, Sadık Emir Kabaca, Sertaç Şanlı, Shane Larkin, Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir."
Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Gürcistan, İspanya, Bulgaristan, Karadağ ve Belçika ile birlikte A Grubu'nda yer alan milli takım, ilk maçını 1 Eylül'de Karadağ ile oynayacak.