Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20220829/a-milli-erkek-basketbol-takiminin-avrupa-basketbol-sampiyonasi-kadrosu-belli-oldu-1060531583.html
A Milli Basketbol Takımı'nın EuroBasket 2022 kadrosu belli oldu
A Milli Basketbol Takımı'nın EuroBasket 2022 kadrosu belli oldu
FIBA EuroBasket 2022’de mücadele edecek olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 12 kişilik kadrosu açıklandı. 29.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-29T17:51+0300
2022-08-29T17:55+0300
fiba
spor
türkiye a milli basketbol takımı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1d/1060531909_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_b6881d7f7d80dd1c6c24fb4d55d89640.jpg
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın, FIBA EuroBasket 2022 kadrosu belirlendi. Kırmızı-beyazlılarda kadroda şu isimler yer alıyor:Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Gürcistan, İspanya, Bulgaristan, Karadağ ve Belçika ile birlikte A Grubu'nda yer alan milli takım, ilk maçını 1 Eylül'de Karadağ ile oynayacak.
https://sputniknews.com.tr/20220613/fenerbahce-ing-basketbol-super-ligi-sampiyonu--1057371351.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1d/1060531909_155:0:803:486_1920x0_80_0_0_6f799752187db632fee5f8efefc8cfb2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fiba, türkiye a milli basketbol takımı
fiba, türkiye a milli basketbol takımı

A Milli Basketbol Takımı'nın EuroBasket 2022 kadrosu belli oldu

17:51 29.08.2022 (güncellendi: 17:55 29.08.2022)
© AAA Milli Erkek Basketbol Takımı
A Milli Erkek Basketbol Takımı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2022
© AA
Abone olTelegram
FIBA EuroBasket 2022’de mücadele edecek olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 12 kişilik kadrosu açıklandı.
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın, FIBA EuroBasket 2022 kadrosu belirlendi.
Kırmızı-beyazlılarda kadroda şu isimler yer alıyor:
"Alperen Şengün, Buğrahan Tuncer, Cedi Osman, Ercan Osmani, Furkan Korkmaz, Melih Mahmutoğlu, Onuralp Bitim, Sadık Emir Kabaca, Sertaç Şanlı, Shane Larkin, Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir."
© DHAA Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Avrupa Basketbol Şampiyonası kadrosu
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Avrupa Basketbol Şampiyonası kadrosu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2022
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Avrupa Basketbol Şampiyonası kadrosu
© DHA
Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Gürcistan, İspanya, Bulgaristan, Karadağ ve Belçika ile birlikte A Grubu'nda yer alan milli takım, ilk maçını 1 Eylül'de Karadağ ile oynayacak.
ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde A. Efes’i 92-80 mağlup eden Fenerbahçe Beko, seride durumu 3-1 yaparak 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2022
SPOR
Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi şampiyonu
13 Haziran , 22:36
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала