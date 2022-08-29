https://sputniknews.com.tr/20220829/81-ilde-sosyal-konut-projesinde-ozel-kontenjan-1060518988.html

81 ilde Sosyal Konut Projesi'nde 'özel kontenjan'

81 ilde Sosyal Konut Projesi'nde 'özel kontenjan'

Türkiye'nin bütün illerinde başlayacak Sosyal Konut (Ucuza konut) projesinde gözler 13 Eylül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasında çevrilmişken; projeden... 29.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-29T13:14+0300

2022-08-29T13:14+0300

2022-08-29T13:14+0300

yaşam

ekonomi

ev

kiracı

ev sahibi

sosyal konut

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13 Eylül'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak olan Sosyal Konut projesiyle ilgili yeni ayrıntılar gelmeye devam ediyor.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, eylülde açıklanacak yeni sosyal konut projesinde gençlere, emeklilere, şehit yakınlarına, gazilere, engellilere özel kontenjan ayrılacağını bildirdi.Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TOKİ ile 81 ilde inşa edilecek yeni sosyal konut projesinin hazırlığını yaptıklarını kaydetti.Konut krizine 3 adımlı çözüm"Üç adımda yeni konut hamlesi" başlığı altında yapılacakları sıralayan Bakan Kurum'un paylaşımı şöyle:İşte sosyal konut projesiyle ilgili merak edilen soruların yanıtları;Sosyal konutta gelir limiti ne kadar olacak?Proje kapsamında İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde ise 14 bin liranın altında olanlar ev sahibi olabilmek için TOKİ'ye başvuru yapabilecek.Sosyal konutta aylık taksit ne kadar olacak?Konutların aylık taksitlerinin asgari ücretlilerin ödeyebileceği bir tutar olacağını belirten Kurum, “Ödemelerin toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmaması gerekiyor" dedi.Bakan Kurum'un açıkladığı hane halkının gelirinin yüzde 30'u sınırı dikkate alındığında İstanbul'da ödenecek en yüksek aylık taksit 4 bin 800-9 bin 600 TL, diğer illerde ise 4 bin 200-8 bin 400 TL olacak.(Gelir limiti şartının bir kişinin mi yoksa 2 kişinin gelirini mi kapsadığı daha tam belli olmadığı için hesaplamada İstanbul için hane halkı geliri 16 bin TL için 4 bin 800 TL'lik taksit karı-kocanın en üst limitten maaş aldığı durumda ise hane geliri 32 bin TL olacağı için 9 bin 600 TL hesaplanmıştır)En düşük taksit tutarı asgari ücrete göre hesaplanırsa da ailede tek çalışan varsa bin 650 TL iki çalışan varsa 3 bin 300 TL olacak.Sosyal konuta başvuruda yaş sınır var mı?30 yaş altı gençlere yaklaşık yüzde 20 kontenjan ayrılacak. Yaş skalası ve bir oran belirlenecek.Yeni evliler diye değil "gençler" diye bir kategori olacak.Kaç aylık vade olacak?240 aya kadar da vade imkânı olacak.

https://sputniknews.com.tr/20220821/bakan-kurum-erdogan-cumhuriyet-tarihinin-en-buyuk-sosyal-konut-hamlesinin-detaylarini-aciklayacak-1060198481.html

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ekonomi, ev, kiracı, ev sahibi , sosyal konut