2022 MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu
09:34 29.08.2022 (güncellendi: 09:36 29.08.2022)
© AP Photo / Charles SykesTaylor Swift
© AP Photo / Charles Sykes
2022 MTV Video Müzik Ödülleri’nden en çok ödülle dönen isimler Bad Bunny ve Taylor Swift oldu.
MTV Video Müzik Ödülleri'nde ‘Yılın Sanatçısı’ ödülünü alan Porto Rikolu sanatçı Bad Bunny konser turunda olmasından ötürü geceye katılamadı. Ancak bir videoyla salona bağlanan ve teşekkür konuşması yapan 29 yaşındaki şarkıcı, “En başından beri, kültürümü ve dilimi değiştirmeden harika olabileceğime, dünyanın en büyük yıldızlarından biri olabileceğime inandım. Ben Porto Riko’dan Benito Antonio Martinez” ifadelerini kullandı.
Bad Bunny lights up the Main Stage as he Performs while being the Winner of Artist of the Year Award for the MTV’s Video Music Awards 2022 #VMAs pic.twitter.com/Uvlj421znQ— 2022 #VMAs (@2022VMASMTV) August 29, 2022
10 dakikalık müzik videosu ‘All Too Well’ ile ‘Yılın Klibi’ ödülüne layık görülen Swift de 21 Ekim’de yeni albüm geleceğinin müjdesini verdi.
‘Küresel İkon’ ödülünü alan Red Hot Chili Peppers, Foo Fighters grubunun hayatını kaybeden bateristi Taylor Hawkins’i andı.
‘Yılın Grubu’ ödülü Güney Koreli BTS’e giderken ‘En İyi Alternatif Şarkı’ ödülü İtalya’nın Eurovision birincisi olduktan sonra dünya çapında yıldız haline gelen Maneskin grubunun ‘I Wanna Be Your Slave’ şarkısının oldu.
‘Sosyal Mesaj İçeren En İyi Klip’ ödülünün sahibi Lizzo politik gönderme yaparak “Üstümüzde baskı kuran bazı yasaların değişmesi için oy verin” çağrısı yaptı.
Lizzo while accepting the Video for Good award at the #VMAs:— The Recount (@therecount) August 29, 2022
“Your vote means everything to me, it means everything to making a change in this country … When you’re voting for your favorite artist, vote to change some of these laws that are oppressing us.” pic.twitter.com/19UpJv3rkD
Eski eşi Amber Heard’ karşı mücadele ettiği ifitar davasını kazanan ABD’li oyuncu Johnny Depp ise geceye hologram olarak ve MTV’nin maskotu olan astronot (moon person) kılığında katıldı. Depp, “Size bir şey söyleyeyim mi? Bu işe ihtiyacım vardı” diyerek espri yaptı.
Johnny Depp appearing as a Moon Person 🌕 at the #VMAs (we talked about the rumours surrounding this, we were totally right) #WitherReport🌦 pic.twitter.com/aTLb4bFwXa— Virgin Radio Windsor (@VirginRadioWin) August 29, 2022