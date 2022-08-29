https://sputniknews.com.tr/20220829/2022-mtv-video-muzik-odulleri-sahiplerini-buldu-1060508817.html

2022 MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu

2022 MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu

2022 MTV Video Müzik Ödülleri’nden en çok ödülle dönen isimler Bad Bunny ve Taylor Swift oldu. 29.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-29T09:34+0300

2022-08-29T09:34+0300

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yaşam

taylor swift

bad bunny

mtv video müzik ödülleri

bts

johnny depp

maneskin

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MTV Video Müzik Ödülleri'nde ‘Yılın Sanatçısı’ ödülünü alan Porto Rikolu sanatçı Bad Bunny konser turunda olmasından ötürü geceye katılamadı. Ancak bir videoyla salona bağlanan ve teşekkür konuşması yapan 29 yaşındaki şarkıcı, “En başından beri, kültürümü ve dilimi değiştirmeden harika olabileceğime, dünyanın en büyük yıldızlarından biri olabileceğime inandım. Ben Porto Riko’dan Benito Antonio Martinez” ifadelerini kullandı. 10 dakikalık müzik videosu ‘All Too Well’ ile ‘Yılın Klibi’ ödülüne layık görülen Swift de 21 Ekim’de yeni albüm geleceğinin müjdesini verdi. ‘Küresel İkon’ ödülünü alan Red Hot Chili Peppers, Foo Fighters grubunun hayatını kaybeden bateristi Taylor Hawkins’i andı. ‘Yılın Grubu’ ödülü Güney Koreli BTS’e giderken ‘En İyi Alternatif Şarkı’ ödülü İtalya’nın Eurovision birincisi olduktan sonra dünya çapında yıldız haline gelen Maneskin grubunun ‘I Wanna Be Your Slave’ şarkısının oldu. ‘Sosyal Mesaj İçeren En İyi Klip’ ödülünün sahibi Lizzo politik gönderme yaparak “Üstümüzde baskı kuran bazı yasaların değişmesi için oy verin” çağrısı yaptı. Eski eşi Amber Heard’ karşı mücadele ettiği ifitar davasını kazanan ABD’li oyuncu Johnny Depp ise geceye hologram olarak ve MTV’nin maskotu olan astronot (moon person) kılığında katıldı. Depp, “Size bir şey söyleyeyim mi? Bu işe ihtiyacım vardı” diyerek espri yaptı.

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taylor swift, bad bunny, mtv video müzik ödülleri, bts, johnny depp, maneskin