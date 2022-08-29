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https://sputniknews.com.tr/20220829/11-cumhurbaskani-gul-cumhurbaskani-oldugum-surecte-katilmam-gereken-tum-milli-bayramlara-katildim-1060521039.html
Abdullah Gül: Cumhurbaşkanı olduğum süreçte katılmam gereken tüm milli bayramlara katıldım
Abdullah Gül: Cumhurbaşkanı olduğum süreçte katılmam gereken tüm milli bayramlara katıldım
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, kendisi hakkında 'milli bayramlara katılım göstermediği' yönünde iddialar ortaya atıldığını vurguladı ve "Cumhurbaşkanı olduğum... 29.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-29T14:08+0300
2022-08-29T14:22+0300
politika
abdullah gül
bayram
milli
30 ağustos zafer bayramı
cumhurbaşkanı
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Abdullah Gül, sosyal medya hesabından "Hakkımda süregelen insafsız bir yalana cevabımdır" başlığı ile bir videolu paylaşım yaptı.Gül, kendisi hakkında 'milli bayramlara katılım göstermediği' yönünde iddialar ortaya atıldığı ifade etti ve bunun doğru olmadığını ifade etti.11. Cumhurbaşkanı Gül, "Böyle bir insani meseleyi bile aleyhimde propaganda olarak kullananları size havale ediyorum" dediği açıklamasında şu noktalara değindi:
https://sputniknews.com.tr/20220829/cumhurbaskani-erdogandan-30-agustos-zafer-bayrami-mesaji-1060516873.html
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abdullah gül, bayram, milli, 30 ağustos zafer bayramı, cumhurbaşkanı
abdullah gül, bayram, milli, 30 ağustos zafer bayramı, cumhurbaşkanı

Abdullah Gül: Cumhurbaşkanı olduğum süreçte katılmam gereken tüm milli bayramlara katıldım

14:08 29.08.2022 (güncellendi: 14:22 29.08.2022)
© AAAbdullah Gül
Abdullah Gül - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2022
© AA
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11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, kendisi hakkında 'milli bayramlara katılım göstermediği' yönünde iddialar ortaya atıldığını vurguladı ve "Cumhurbaşkanı olduğum süre boyunca, katılmam gereken tüm milli bayramlara katıldım" dedi.
Abdullah Gül, sosyal medya hesabından "Hakkımda süregelen insafsız bir yalana cevabımdır" başlığı ile bir videolu paylaşım yaptı.
Gül, kendisi hakkında 'milli bayramlara katılım göstermediği' yönünde iddialar ortaya atıldığı ifade etti ve bunun doğru olmadığını ifade etti.
11. Cumhurbaşkanı Gül, "Böyle bir insani meseleyi bile aleyhimde propaganda olarak kullananları size havale ediyorum" dediği açıklamasında şu noktalara değindi:

"Yarın 30 Ağustos, çok şükür hasta değilim ama yalan söylemek büyük bir hastalık. Kasıtlı olarak yalan söylemek ise ahlaki bir sorun. Cumhurbaşkanı olduğum sürede, milli bayramlara katılmadığım ve Anıtkabir ziyaretlerini yapmadığımı anlattılar aleyhimde. Yalanlamayı zül kabul ettim ama hiç ummadığım kişiler de buna inanmaya başlayınca açıklamaya mecbur kaldım. Öncelikle şunu hatırlatmak isterim. Katılmam gereken bütün milli bayramlara katıldım ve gurur duydum. En iyi şekilde kutlanmalarını sağladım. 30 Ağustos resepsiyonları orduevlerinde yapılırdı, Çankaya'da çok daha görkemli şekilde yapılmalarını sağladım. Ziyaret ile ilgili problem gördüğümde hep müdahaleci oldum. Bir kez Kırgızistan ziyaretindeki rahatsızlığım sebebiyle katılamadım. O günlerde Gaziantep'te teröristlerin şehit ettiği 10 askerimiz vardı. Arkamda bırakıp gitmek istemedim. Cenaze merasimlerine katıldım. Yaralıları tek tek ziyaret ettim. Ne yazık ki doktorlar seyahat yapmamam için uyarmıştı zaten. Bu seyahatte iç kulak kanaması geçirdim dönüşte de hastanede kalmak zorunda kaldım. Böyle bir insani meseleyi bile aleyhimde propaganda olarak kullananları size havale ediyorum. Bu vesile ile 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2022
TÜRKİYE
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
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