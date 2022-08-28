https://sputniknews.com.tr/20220828/zaharova-zaporojye-nukleer-guc-santrali-ile-ilgili-durumu-carpitma-girisimleri-konusunda-uyardi-1060499516.html

Zaharova, 'Zaporojye Nükleer Güç Santrali ile ilgili durumu çarpıtma girişimleri' konusunda uyardı

Zaharova, 'Zaporojye Nükleer Güç Santrali ile ilgili durumu çarpıtma girişimleri' konusunda uyardı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batı’nın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) heyetinin Zaporojye Nükleer Güç Santrali (NGS) misyonu ile... 28.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-28T19:48+0300

2022-08-28T19:48+0300

2022-08-28T19:48+0300

ukrayna krizi

rusya

uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea)

zaporizhzhya nükleer santrali

mariya zaharova

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Rossiya 1 televizyonuna konuk olan Zaharova, Batılı ülkelerin Rusya’yı IAEA heyetinin Zaporojye NGS’deki misyonunu kabul etmeye ‘ikna ettikleri’ şeklindeki iddiaların yalan olduğunu söyledi.Zaharova, “Herkesi, şu anda Batılılardan bizi, yani Moskova’yı böyle bir teftişe ikna etmek için tüm diplomatik hünerlerini kullandıklarına dair gelen bilgilere ve düzmece hikayelere tepki vermeme çağrısında bulunmak isterim. Bu doğru değil. Bu bir yalan. Konuyu bu şekilde sunma girişimleri zaten var, sadece şimdiden herkesi bilgilendirme kampanyasının böyle gelişmeye devam edeceği konusunda uyarıyorum” diye konuştu.Moskova'nın, Kiev'in tüm yıkıcı çabalarına rağmen Zaporojye NGS’de IAEA misyonu düzenlemeye yönelik sayısız girişimlerini ve çabalarını hatırlatan Zaharova, “Kiev rejiminin ve arkasındakilerin, ayrıca nükleer tesisi artık sadece şantaj değil, aynı zamanda terör aracı olarak kullanan herkesin bu süreçte ne kadar yıkıcı etkisi olursa olsun, (bu teftişin) gerçekten gerçekleşmesi gerektiğine istinaden hareket ediyoruz. Kiev rejiminin Zaporojye NGS çevresinde yaptığı şeyler nükleer terörizmdir” vurgusunu yaptı.

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rusya, uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea), zaporizhzhya nükleer santrali, mariya zaharova