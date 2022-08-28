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https://sputniknews.com.tr/20220828/valizlerin-arasina-konulan-kopek-havasizliktan-oldu-1060492681.html
Valizlerin arasına konulan köpek havasızlıktan öldü
Valizlerin arasına konulan köpek havasızlıktan öldü
İstanbul'dan Kars'a giden yolcu otobüsünde, valizlerin arasına konulan iki köpekten birisi havasızlıktan öldü. 28.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-28T14:08+0300
2022-08-28T14:08+0300
türkiye
yolcu otobüsü
köpek
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Kocaeli’nin İzmit ilçesi otobüs terminalinde gerçekleşen olayda edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan Kars’a giden otobüse binen bir şahıs, iki kangal cinsi köpeğini de bagaja koyarak yolculuğa çıktı. İzmit’te bagajı açan otobüs firması çalışanları, köpeklerden birinin fenalaştığını ve yere yığıldığını gördü. Firma çalışanları kalp masajı yaparak köpeği hayata döndürmeye çalışsa da bir köpek öldü. Olay yerine gelen polis ekipleri, köpek sahibini gözaltına aldı. İfadesi alınan şahıs, serbest bırakıldı.'İnsanlık dışı bir olay'Olaya tepki gösteren bir vatandaş, “Hayatımda böyle bir şey görmedim. İnsanlık dışı bir olay. Köpeğin bagaja konulmaması gerekiyor, bu yanlış bir şey. Otobüs şoförü ve yolcular köpeğin arabaya bindirilmesine hiç mi tepki göstermedi? Nasıl böyle bir şeye izin verilebilir. Bu olaya bir anlam veremiyorum. İstanbul’dan otobüs yola çıkıyor ve köpek burada ölüyor. Bu konuda önlem alınması gerekiyor. Köpek sahibinin serbest bırakılmaması ve cezasını çekmesi gerekiyordu” dedi.
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yolcu otobüsü, köpek
yolcu otobüsü, köpek

Valizlerin arasına konulan köpek havasızlıktan öldü

14:08 28.08.2022
© İHAİstanbul'dan Kars'a giden yolcu otobüsünde, valizlerin arasına konulan iki köpekten birisi havasızlıktan öldü.
İstanbul'dan Kars'a giden yolcu otobüsünde, valizlerin arasına konulan iki köpekten birisi havasızlıktan öldü. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2022
© İHA
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İstanbul'dan Kars'a giden yolcu otobüsünde, valizlerin arasına konulan iki köpekten birisi havasızlıktan öldü.
Kocaeli’nin İzmit ilçesi otobüs terminalinde gerçekleşen olayda edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan Kars’a giden otobüse binen bir şahıs, iki kangal cinsi köpeğini de bagaja koyarak yolculuğa çıktı. İzmit’te bagajı açan otobüs firması çalışanları, köpeklerden birinin fenalaştığını ve yere yığıldığını gördü. Firma çalışanları kalp masajı yaparak köpeği hayata döndürmeye çalışsa da bir köpek öldü. Olay yerine gelen polis ekipleri, köpek sahibini gözaltına aldı. İfadesi alınan şahıs, serbest bırakıldı.

'İnsanlık dışı bir olay'

Olaya tepki gösteren bir vatandaş, “Hayatımda böyle bir şey görmedim. İnsanlık dışı bir olay. Köpeğin bagaja konulmaması gerekiyor, bu yanlış bir şey. Otobüs şoförü ve yolcular köpeğin arabaya bindirilmesine hiç mi tepki göstermedi? Nasıl böyle bir şeye izin verilebilir. Bu olaya bir anlam veremiyorum. İstanbul’dan otobüs yola çıkıyor ve köpek burada ölüyor. Bu konuda önlem alınması gerekiyor. Köpek sahibinin serbest bırakılmaması ve cezasını çekmesi gerekiyordu” dedi.
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