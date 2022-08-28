https://sputniknews.com.tr/20220828/valizlerin-arasina-konulan-kopek-havasizliktan-oldu-1060492681.html

Valizlerin arasına konulan köpek havasızlıktan öldü

Valizlerin arasına konulan köpek havasızlıktan öldü

İstanbul'dan Kars'a giden yolcu otobüsünde, valizlerin arasına konulan iki köpekten birisi havasızlıktan öldü. 28.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-28T14:08+0300

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türkiye

yolcu otobüsü

köpek

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Kocaeli’nin İzmit ilçesi otobüs terminalinde gerçekleşen olayda edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan Kars’a giden otobüse binen bir şahıs, iki kangal cinsi köpeğini de bagaja koyarak yolculuğa çıktı. İzmit’te bagajı açan otobüs firması çalışanları, köpeklerden birinin fenalaştığını ve yere yığıldığını gördü. Firma çalışanları kalp masajı yaparak köpeği hayata döndürmeye çalışsa da bir köpek öldü. Olay yerine gelen polis ekipleri, köpek sahibini gözaltına aldı. İfadesi alınan şahıs, serbest bırakıldı.'İnsanlık dışı bir olay'Olaya tepki gösteren bir vatandaş, “Hayatımda böyle bir şey görmedim. İnsanlık dışı bir olay. Köpeğin bagaja konulmaması gerekiyor, bu yanlış bir şey. Otobüs şoförü ve yolcular köpeğin arabaya bindirilmesine hiç mi tepki göstermedi? Nasıl böyle bir şeye izin verilebilir. Bu olaya bir anlam veremiyorum. İstanbul’dan otobüs yola çıkıyor ve köpek burada ölüyor. Bu konuda önlem alınması gerekiyor. Köpek sahibinin serbest bırakılmaması ve cezasını çekmesi gerekiyordu” dedi.

türkiye

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yolcu otobüsü, köpek