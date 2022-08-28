https://sputniknews.com.tr/20220828/turkiyenin-gonderdigi-yardim-malzemelerini-tasiyan-ucaklar-pakistana-ulasti-1060501091.html

Türkiye'nin gönderdiği yardım malzemelerini taşıyan uçaklar Pakistan'a ulaştı

Türkiye'nin gönderdiği yardım malzemelerini taşıyan uçaklar Pakistan'a ulaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin gönderdiği insani yardım malzemelerini taşıyan uçakların selden etkilenen Pakistan'a ulaştığını bildirdi. 28.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-28T22:17+0300

2022-08-28T22:17+0300

2022-08-28T22:17+0300

türkiye

pakistan

sel

türkiye

yardım

milli savunma bakanlığı (msb)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1c/1060500945_0:0:1368:770_1920x0_80_0_0_de27b8ab748e637c6bfd84cf7b147388.jpg

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Sel felaketlerinde zarar gören Pakistanlı kardeşlerimiz için insani yardım malzemeleri taşıyan uçaklarımız Pakistan'a ulaştı. Bir kez daha hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, Pakistan halkına başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), selden etkilenen Pakistan'a çadır ve insani yardım malzemesi desteği sağlamak üzere "hava köprüsü" kurulduğunu duyurmuş, ilk etapta 10 bin çadır, 50 bin gıda kolisi, 50 bin hijyen malzemesi ve 10 bin bebek mamasından oluşan insani yardım malzemesinin sel bölgesine gönderilmesine başlandığını açıklamıştı.Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA), 14 Haziran'dan bu yana etkili olan muson yağmurlarının neden olduğu sel ve heyelanlar nedeniyle 1000'den fazla kişi hayatını kaybettiğini duyurmuştu.Şiddetli yağışlar sebebiyle 992 bin 871 evin hasar gördüğü, 727 bin 144 çiftlik hayvanının telef olduğu açıklanırken, yağışlardan yaklaşık 33 milyon 46 bin kişinin etkilendiği, 498 bin 442 kişinin ise kurulan yardım kamplarında yaşadığı belirtilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20220828/bakan-soylu-pakistanli-mevkidasiyla-telefonda-gorustu-iki-ulke-arasinda-hava-koprusu-kuruldu-1060497245.html

türkiye

pakistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

pakistan, sel, türkiye, yardım, milli savunma bakanlığı (msb)