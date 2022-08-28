https://sputniknews.com.tr/20220828/taciz-suphelisi-kalabaligin-tepkisi-uzerine-ates-acti-arkadasi-vuruldu-1060486678.html

Taciz şüphelisi, kalabalığın tepkisi üzerine ateş açtı: Arkadaşı vuruldu

Taciz şüphelisi, kalabalığın tepkisi üzerine ateş açtı: Arkadaşı vuruldu

Tunceli'de, yolda yürüyen kadına laf atarak tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli, kalabalığın tepkisiyle karşılaşınca otomobilden inip havaya tabancayla 3 el... 28.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-28T11:50+0300

2022-08-28T11:50+0300

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türkiye

taciz

tunceli

kamu görevlisi

kadın

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Olay, Tunceli Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre otomobil içindeki şüpheli, yolda yürüyen kadına sözlü tacizde bulundu. Kadın, bağırarak çevreden yardım istedi. Toplanan kalabalık, otomobildeki 4 kişiye tepki gösterdi.Bu sırada araçtan inen şüpheli, belindeki tabancayı çıkararak, havaya 3 el ateş etti. Şüphelinin açtığı ateşte, yanındaki arkadaşı vuruldu. Şüpheli, olay yerinden kaçarken, ayağından yaralanan arkadaşı da ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, olay yerinde 3 boş kovan buldu.Otomobille kaçan şüpheli ile yanındaki 2 kişi, polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı. Tedavisinin ardından ayağından yaralanan kişi de gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.Kamu görevli̇leri̇ne soruşturmaTunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, otomobil içindeki kamu görevlileri hakkında adli ve idari soruşturma açıldığı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:“27.08.2022 günü saat 22.30 sıralarında, Cumhuriyet Caddesi üzerinde aynı araçta bulunan kişiler ile cadde üzerinde bulunan kadın bir vatandaşımız arasında tartışma çıkmış, tartışmaya çevrede bulunan vatandaşlarımızın da müdahil olmasıyla olay yerinde arbede yaşanmıştır.Konu vatandaşlarımızın ve emniyet güçlerimizin müdahalesiyle sonlandırılmıştır. Olay sonrasında Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışma neticesinde; olaya dahil olduğu anlaşılan ve aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 4 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, haklarında adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Konu Valiliğimizce takip edilmektedir."

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taciz, tunceli, kamu görevlisi, kadın