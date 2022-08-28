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Simitçide oturan kadına cinsel organını gösterdi
Simitçide oturan kadına cinsel organını gösterdi
Konya'da S.K. (22) adlı kadın, simitçide oturduğu sırada kimliği henüz belirlenemeyen ve cinsel organını gösteren kişi tarafından taciz edildi. Bu anlar... 28.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-28T13:49+0300
2022-08-28T13:49+0300
türkiye
simitçi
konya
kadın
cinsel
cinsel taciz
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Konya'nın Selçuklu ilçesi Ferhuniye Mahallesi Ankara Caddesi’nde simitçide kahvaltı yapan S.K. adlı kadın, yandaki apartmana birinin 3-4 defa girip çıktığını gördü. Bu sırada kimliği belirsiz kişi, pantolonunu indirerek cinsel organına dokunmaya başladı.Durumu fark eden S.K., oturduğu yerden panikle kalkmak istedi. Tacizcinin bulunmasını isteyen S.K., şikayetçi oldu.Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayda şüphelinin, apartmana girerek içeride pantolonunu açtığı, fark edilmesi üzerine bisikletine binerek uzaklaştığı görüldü.‘Ceza alması için elimden geleni yapacağım'Olayı anlatan S.K., çok korktuğunu ve kendisini taciz eden kişinin bulunmasını istediğini belirterek, şunları söyledi:“İlk defa başıma böyle bir şey geldi. Aynı kişiyi hastaneden çıkarken de görmüştüm. Beni takip ettiğini düşünüyorum. Pastaneye oturduğumda ise birkaç kez apartmana girip çıktığını gördüm. İlk başta kendisinin orada oturduğunu düşünerek önemsemedim. Birkaç dakika sonra ise bana bakarak cinsel organına dokunduğunu fark ettim. Çok korktum. Bir şey diyemedim. Oturduğum masadan kalktım.Pastane çalışanı benim paniklediğimi görünce ne olduğunu sordu. Paniklediğim için bir şey olmadığını söyledim fakat çalışan, bir şey olduğunu fark ederek apartman girişine yöneldi. O sırada ise bu kişinin bisikletine binerek uzaklaştığını gördüm. Bu kişinin bulunup ceza alması için elimden gelen her şeyi yapacağım. Şikayetçiyim. Bu insanların rahat bir şekilde elini kolunu sallayarak sokaklarda gezmesini istemiyorum.”
https://sputniknews.com.tr/20220719/durakta-bekleyen-kadina-cinsel-organini-gosteren-kisi-gozaltina-alindiktan-sonra-serbest-birakildi-1058871522.html
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simitçi, konya, kadın, cinsel, cinsel taciz
simitçi, konya, kadın, cinsel, cinsel taciz

Simitçide oturan kadına cinsel organını gösterdi

13:49 28.08.2022
© DHAKonya'da S.K. (22) adlı kadın, simitçide oturduğu sırada kimliği henüz belirlenemeyen ve cinsel organını gösteren kişi tarafından taciz edildi. Bu anlar, güvenlik kamerasına yansırken, polis de şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. S.K., "Panikleyip kaçtım. Çok korktum ve psikolojim iyi değil, çok fazla sarsıldım" dedi.
Konya'da S.K. (22) adlı kadın, simitçide oturduğu sırada kimliği henüz belirlenemeyen ve cinsel organını gösteren kişi tarafından taciz edildi. Bu anlar, güvenlik kamerasına yansırken, polis de şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. S.K., Panikleyip kaçtım. Çok korktum ve psikolojim iyi değil, çok fazla sarsıldım dedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2022
© DHA
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Konya'da S.K. (22) adlı kadın, simitçide oturduğu sırada kimliği henüz belirlenemeyen ve cinsel organını gösteren kişi tarafından taciz edildi. Bu anlar, güvenlik kamerasına yansırken, polis de şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. S.K., "Panikleyip kaçtım. Çok korktum ve psikolojim iyi değil, çok fazla sarsıldım" dedi.
Konya'nın Selçuklu ilçesi Ferhuniye Mahallesi Ankara Caddesi’nde simitçide kahvaltı yapan S.K. adlı kadın, yandaki apartmana birinin 3-4 defa girip çıktığını gördü. Bu sırada kimliği belirsiz kişi, pantolonunu indirerek cinsel organına dokunmaya başladı.
Durumu fark eden S.K., oturduğu yerden panikle kalkmak istedi. Tacizcinin bulunmasını isteyen S.K., şikayetçi oldu.
Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayda şüphelinin, apartmana girerek içeride pantolonunu açtığı, fark edilmesi üzerine bisikletine binerek uzaklaştığı görüldü.

‘Ceza alması için elimden geleni yapacağım'

Olayı anlatan S.K., çok korktuğunu ve kendisini taciz eden kişinin bulunmasını istediğini belirterek, şunları söyledi:
“İlk defa başıma böyle bir şey geldi. Aynı kişiyi hastaneden çıkarken de görmüştüm. Beni takip ettiğini düşünüyorum. Pastaneye oturduğumda ise birkaç kez apartmana girip çıktığını gördüm. İlk başta kendisinin orada oturduğunu düşünerek önemsemedim. Birkaç dakika sonra ise bana bakarak cinsel organına dokunduğunu fark ettim. Çok korktum. Bir şey diyemedim. Oturduğum masadan kalktım.
Pastane çalışanı benim paniklediğimi görünce ne olduğunu sordu. Paniklediğim için bir şey olmadığını söyledim fakat çalışan, bir şey olduğunu fark ederek apartman girişine yöneldi. O sırada ise bu kişinin bisikletine binerek uzaklaştığını gördüm. Bu kişinin bulunup ceza alması için elimden gelen her şeyi yapacağım. Şikayetçiyim. Bu insanların rahat bir şekilde elini kolunu sallayarak sokaklarda gezmesini istemiyorum.”
Durakta bekleyen kadına cinsel organını gösteren kişi, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2022
TÜRKİYE
Durakta bekleyen kadına cinsel organını gösteren kişi, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı
19 Temmuz, 12:23
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