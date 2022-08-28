https://sputniknews.com.tr/20220828/simitcide-oturan-kadina-cinsel-organini-gosterdi-1060491646.html

Simitçide oturan kadına cinsel organını gösterdi

Simitçide oturan kadına cinsel organını gösterdi

Konya'da S.K. (22) adlı kadın, simitçide oturduğu sırada kimliği henüz belirlenemeyen ve cinsel organını gösteren kişi tarafından taciz edildi. Bu anlar... 28.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-28T13:49+0300

2022-08-28T13:49+0300

2022-08-28T13:49+0300

türkiye

simitçi

konya

kadın

cinsel

cinsel taciz

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Konya'nın Selçuklu ilçesi Ferhuniye Mahallesi Ankara Caddesi’nde simitçide kahvaltı yapan S.K. adlı kadın, yandaki apartmana birinin 3-4 defa girip çıktığını gördü. Bu sırada kimliği belirsiz kişi, pantolonunu indirerek cinsel organına dokunmaya başladı.Durumu fark eden S.K., oturduğu yerden panikle kalkmak istedi. Tacizcinin bulunmasını isteyen S.K., şikayetçi oldu.Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayda şüphelinin, apartmana girerek içeride pantolonunu açtığı, fark edilmesi üzerine bisikletine binerek uzaklaştığı görüldü.‘Ceza alması için elimden geleni yapacağım'Olayı anlatan S.K., çok korktuğunu ve kendisini taciz eden kişinin bulunmasını istediğini belirterek, şunları söyledi:“İlk defa başıma böyle bir şey geldi. Aynı kişiyi hastaneden çıkarken de görmüştüm. Beni takip ettiğini düşünüyorum. Pastaneye oturduğumda ise birkaç kez apartmana girip çıktığını gördüm. İlk başta kendisinin orada oturduğunu düşünerek önemsemedim. Birkaç dakika sonra ise bana bakarak cinsel organına dokunduğunu fark ettim. Çok korktum. Bir şey diyemedim. Oturduğum masadan kalktım.Pastane çalışanı benim paniklediğimi görünce ne olduğunu sordu. Paniklediğim için bir şey olmadığını söyledim fakat çalışan, bir şey olduğunu fark ederek apartman girişine yöneldi. O sırada ise bu kişinin bisikletine binerek uzaklaştığını gördüm. Bu kişinin bulunup ceza alması için elimden gelen her şeyi yapacağım. Şikayetçiyim. Bu insanların rahat bir şekilde elini kolunu sallayarak sokaklarda gezmesini istemiyorum.”

https://sputniknews.com.tr/20220719/durakta-bekleyen-kadina-cinsel-organini-gosteren-kisi-gozaltina-alindiktan-sonra-serbest-birakildi-1058871522.html

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simitçi, konya, kadın, cinsel, cinsel taciz