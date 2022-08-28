https://sputniknews.com.tr/20220828/seyhan-nehri-copluge-dondu-1060488683.html
Seyhan Nehri plastik, metal ve cam atıklarla çöplüğe döndü
Seyhan Nehri plastik, metal ve cam atıklarla çöplüğe döndü
Adana'da Seyhan Nehri'ne atılan plastik, metal ve cam çöpler çevre kirliliğine neden oluyor. Nehrin Yüreğir'in Köprülü Mahallesi’nden geçen bölümündeki çöp... 28.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-28T12:33+0300
2022-08-28T12:33+0300
2022-08-28T12:34+0300
yaşam
adana
çevre
çevre kirliliği
nehir
seyhan
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Türkiye'nin Akdeniz'e dökülen, uzunluğu 560 kilometre, havza alanı ise 20 bin 600 kilometrekare olan Seyhan Nehri, aynı zamanda Adana'nın Yüreğir ve Seyhan ilçelerinin sınırlarını belirliyor. Kent sakinleri, özellikle hafta sonları nehir kenarında yürüyüş, spor ya da piknik gibi etkinlikler yapıyor. Nehir kenarına bırakılan çöpler ise çevre kirliliğine neden oluyor. Seyhan Nehri'nin Yüreğir'e bağlı Köprülü Mahallesi'nden geçen bölümünde çoğu plastik, metal ve cam şişelerden oluşan çöp yığınları suyun üzerinde görülüyor. Kötü koku ve görüntüden rahatsız olan ilçe halkı ise Seyhan Nehri'nin kirletenlere tepki gösterdi.'Nehi̇rdeki̇ kirlilik, si̇neği̇ de artırıyor'Nehir kenarında her gün yürüyüş yaptığını ve kötü manzarayı gördükçe çok üzüldüğünü belirten Rahime Güneş, "İnsanlar yiyip, içip, arkasını düşünmeden çöplerini nehre atıyor. Oysa nehrimiz bizim için çok önemli. Buraya gelip, deniz havası gibi temiz hava alıyoruz. Vatandaşlarımızın daha duyarlı olması lazım. Belediyelerimizin ise temizlik çalışmalarını artırmaları gerek. Nehirdeki kirlilik sineği de artırıyor" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20220731/tarkan-bir-zahmet-copunuzu-de-alin-gidin-1059334486.html
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adana, çevre, çevre kirliliği, nehir, seyhan
adana, çevre, çevre kirliliği, nehir, seyhan
Seyhan Nehri plastik, metal ve cam atıklarla çöplüğe döndü
12:33 28.08.2022 (güncellendi: 12:34 28.08.2022) Abone ol
Adana'da Seyhan Nehri'ne atılan plastik, metal ve cam çöpler çevre kirliliğine neden oluyor. Nehrin Yüreğir'in Köprülü Mahallesi’nden geçen bölümündeki çöp yığınları, görüntü kirliliği oluştururken, ağır koku da yayıyor. Bölge halkı, kirlilik ve kötü kokuya tepki gösteriyor.
Türkiye'nin Akdeniz'e dökülen, uzunluğu 560 kilometre, havza alanı ise 20 bin 600 kilometrekare olan Seyhan Nehri, aynı zamanda Adana'nın Yüreğir ve Seyhan ilçelerinin sınırlarını belirliyor. Kent sakinleri, özellikle hafta sonları nehir kenarında yürüyüş, spor ya da piknik gibi etkinlikler yapıyor. Nehir kenarına bırakılan çöpler ise çevre kirliliğine neden oluyor. Seyhan Nehri'nin Yüreğir'e bağlı Köprülü Mahallesi'nden geçen bölümünde çoğu plastik, metal ve cam şişelerden oluşan çöp yığınları suyun üzerinde görülüyor. Kötü koku ve görüntüden rahatsız olan ilçe halkı ise Seyhan Nehri'nin kirletenlere tepki gösterdi.
'Nehi̇rdeki̇ kirlilik, si̇neği̇ de artırıyor'
Nehir kenarında her gün yürüyüş yaptığını ve kötü manzarayı gördükçe çok üzüldüğünü belirten Rahime Güneş, "İnsanlar yiyip, içip, arkasını düşünmeden çöplerini nehre atıyor. Oysa nehrimiz bizim için çok önemli. Buraya gelip, deniz havası gibi temiz hava alıyoruz. Vatandaşlarımızın daha duyarlı olması lazım. Belediyelerimizin ise temizlik çalışmalarını artırmaları gerek. Nehirdeki kirlilik sineği de artırıyor" dedi.