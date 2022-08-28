https://sputniknews.com.tr/20220828/serhat-albayrakin-avukatindan-aciklama-yalan-haberlere-karsi-hukuki-islem-baslatildi-1060500550.html

Serhat Albayrak'ın avukatından açıklama: Yalan haberlere karşı hukuki işlem başlatıldı

Serhat Albayrak'ın avukatından açıklama: Yalan haberlere karşı hukuki işlem başlatıldı

Turkuvaz Medya Grubu Başkanvekili Serhat Albayrak hakkında bazı basın ve yayın organları ile birlikte sosyal medya hesaplarında yayınlanan iddialara ilişkin... 28.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-28T21:31+0300

2022-08-28T21:31+0300

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türkiye

turkuvaz medya grubu

serhat albayrak

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Serhat Albayrak ile ilgili son günlerde bazı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında yayınlanan haberler ile ilgili hukuki ve cezai işlemler başlatıldı.Turkuvaz Medya Grubu Başkanvekili Serhat Albayrak'ın avukatı Fatih Savaş yaptığı açıklamada, "Müvekkilim Serhat Albayrak hakkında son günlerde çeşitli sosyal medya hesaplarında yayınlanan ve bazı basın kuruluşları ve internet sitelerinde haberleştirilen ifadelerin gerçekle hiçbir ilişkisi bulunmamaktadır. Bütünüyle gerçek dışı ve yalandan ibaret olan bu haberlere karşı hukuki ve cezai işlemler başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız." ifadelerini kullandı.

türkiye

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turkuvaz medya grubu, serhat albayrak