https://sputniknews.com.tr/20220828/serhat-albayrakin-avukatindan-aciklama-yalan-haberlere-karsi-hukuki-islem-baslatildi-1060500550.html
Serhat Albayrak'ın avukatından açıklama: Yalan haberlere karşı hukuki işlem başlatıldı
Serhat Albayrak'ın avukatından açıklama: Yalan haberlere karşı hukuki işlem başlatıldı
Turkuvaz Medya Grubu Başkanvekili Serhat Albayrak hakkında bazı basın ve yayın organları ile birlikte sosyal medya hesaplarında yayınlanan iddialara ilişkin... 28.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-28T21:31+0300
2022-08-28T21:31+0300
2022-08-28T21:32+0300
türkiye
turkuvaz medya grubu
serhat albayrak
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Serhat Albayrak ile ilgili son günlerde bazı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında yayınlanan haberler ile ilgili hukuki ve cezai işlemler başlatıldı.Turkuvaz Medya Grubu Başkanvekili Serhat Albayrak'ın avukatı Fatih Savaş yaptığı açıklamada, "Müvekkilim Serhat Albayrak hakkında son günlerde çeşitli sosyal medya hesaplarında yayınlanan ve bazı basın kuruluşları ve internet sitelerinde haberleştirilen ifadelerin gerçekle hiçbir ilişkisi bulunmamaktadır. Bütünüyle gerçek dışı ve yalandan ibaret olan bu haberlere karşı hukuki ve cezai işlemler başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız." ifadelerini kullandı.
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turkuvaz medya grubu, serhat albayrak
turkuvaz medya grubu, serhat albayrak
Serhat Albayrak'ın avukatından açıklama: Yalan haberlere karşı hukuki işlem başlatıldı
21:31 28.08.2022 (güncellendi: 21:32 28.08.2022) Abone ol
Turkuvaz Medya Grubu Başkanvekili Serhat Albayrak hakkında bazı basın ve yayın organları ile birlikte sosyal medya hesaplarında yayınlanan iddialara ilişkin hukuki ve cezai işlemlerin başlatıldığı bildirildi.
Serhat Albayrak ile ilgili son günlerde bazı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında yayınlanan haberler ile ilgili hukuki ve cezai işlemler başlatıldı.
Turkuvaz Medya Grubu Başkanvekili Serhat Albayrak'ın avukatı Fatih Savaş yaptığı açıklamada, "Müvekkilim Serhat Albayrak hakkında son günlerde çeşitli sosyal medya hesaplarında yayınlanan ve bazı basın kuruluşları ve internet sitelerinde haberleştirilen ifadelerin gerçekle hiçbir ilişkisi bulunmamaktadır. Bütünüyle gerçek dışı ve yalandan ibaret olan bu haberlere karşı hukuki ve cezai işlemler başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız." ifadelerini kullandı.