https://sputniknews.com.tr/20220828/samsunda-sahile-iskelet-vurdu-1060498073.html

Samsun'da sahile iskelet vurdu

Samsun'da sahile iskelet vurdu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde sahile iskelet vurdu. 28.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-28T18:16+0300

2022-08-28T18:16+0300

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türkiye

samsun

çarşamba

sahil

iskelet

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Çaltı Mahallesi'nde yürüyüş yapan vatandaşlar sahilde kafatası fark etti.Durumun jandarmaya haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri inceleme yaptı. Bir insana ait olduğu değerlendirilen iskelet parçası tabuta konuldu.Bulunan iskeletin Adli Tıp Kurumuna gönderileceği belirtildi.

türkiye

samsun

çarşamba

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samsun, çarşamba , sahil, iskelet