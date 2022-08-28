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Samsun'da sahile iskelet vurdu
Samsun'da sahile iskelet vurdu
Samsun'un Çarşamba ilçesinde sahile iskelet vurdu. 28.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-28T18:16+0300
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türkiye
samsun
çarşamba
sahil
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Çaltı Mahallesi'nde yürüyüş yapan vatandaşlar sahilde kafatası fark etti.Durumun jandarmaya haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri inceleme yaptı. Bir insana ait olduğu değerlendirilen iskelet parçası tabuta konuldu.Bulunan iskeletin Adli Tıp Kurumuna gönderileceği belirtildi.
türkiye
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samsun, çarşamba , sahil, iskelet
samsun, çarşamba , sahil, iskelet

Samsun'da sahile iskelet vurdu

18:16 28.08.2022
© AASamsun'un Çarşamba ilçesinde sahile iskelet vurdu.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde sahile iskelet vurdu. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2022
© AA
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde sahile iskelet vurdu.
Çaltı Mahallesi'nde yürüyüş yapan vatandaşlar sahilde kafatası fark etti.
Durumun jandarmaya haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri inceleme yaptı. Bir insana ait olduğu değerlendirilen iskelet parçası tabuta konuldu.
Bulunan iskeletin Adli Tıp Kurumuna gönderileceği belirtildi.
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