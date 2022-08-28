https://sputniknews.com.tr/20220828/samsunda-sahile-iskelet-vurdu-1060498073.html
Samsun'da sahile iskelet vurdu
Samsun'da sahile iskelet vurdu
Samsun'un Çarşamba ilçesinde sahile iskelet vurdu. 28.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-28T18:16+0300
2022-08-28T18:16+0300
2022-08-28T18:16+0300
türkiye
samsun
çarşamba
sahil
iskelet
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Çaltı Mahallesi'nde yürüyüş yapan vatandaşlar sahilde kafatası fark etti.Durumun jandarmaya haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri inceleme yaptı. Bir insana ait olduğu değerlendirilen iskelet parçası tabuta konuldu.Bulunan iskeletin Adli Tıp Kurumuna gönderileceği belirtildi.
türkiye
samsun
çarşamba
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samsun, çarşamba , sahil, iskelet
samsun, çarşamba , sahil, iskelet
Samsun'da sahile iskelet vurdu
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde sahile iskelet vurdu.
Çaltı Mahallesi'nde yürüyüş yapan vatandaşlar sahilde kafatası fark etti.
Durumun jandarmaya haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri inceleme yaptı. Bir insana ait olduğu değerlendirilen iskelet parçası tabuta konuldu.
Bulunan iskeletin Adli Tıp Kurumuna gönderileceği belirtildi.