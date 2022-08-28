https://sputniknews.com.tr/20220828/rusya-ukrayna-ordusunun-artyomovsktaki-kayiplari-toplam-personel-sayisinin-yuzde-60ini-asti-1060495481.html

Rusya: Ukrayna ordusunun Artyomovsk’taki kayıpları toplam personel sayısının yüzde 60’ını aştı

Rusya: Ukrayna ordusunun Artyomovsk’taki kayıpları toplam personel sayısının yüzde 60’ını aştı

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Artyomovsk yerleşiminde konuşlanan birliklerindeki can kayıplarının toplam... 28.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-28T15:58+0300

2022-08-28T15:58+0300

2022-08-28T15:58+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

igor konaşenkov

zaporojye

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Bugünkü basın bildirisinde Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri operasyona dair yeni bilgiler paylaşan Konaşenkov, “Müttefik kuvvetlerin Donetsk yönündeki taarruz eylemleri sonucunda Artyomovsk yerleşiminde 241. Bölge Savunma Tugayının 204. taburundaki can kayıpları personel toplam sayısının yüzde 60'ını aştı” diye konuştu.‘Rus Hava-Uzay Kuvvetleri Slvyansk’ta 150’ye yakın aşırı milliyetçiyi etkisiz hale getirdi’“Rus Hava-Uzay Kuvvetlerinin yüksek hassasiyetli silahlarla yaptığı atışlarla Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı 95. Hava Taarruz Tugayının Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) ı Slavyansk yerleşimindeki geçici konuşlanma noktalarını imha etti. 150'ye kadar aşırı milliyetçi ve 10 otomobil ve zırhlı araç etkisiz hale getirildi” diye anlatan Konaşenkov, aynı bölgede yüksek hassasiyetli silahlarla yapılan atışlar sonucu Ukrayna Silahlı Kuvvetleri rezerv personelinin eğitim merkezinde eğitilen 100'den fazla aşırı milliyetçinin etkisiz hale getirildiğini bilgisini verdi.Konaşenkov, “Ayrıca gün boyunca DHC’nin Kurahovo bölgesindeki 54. Mekanize Tugayı dahil olmak üzere Ukrayna ordusunun 3 komuta merkezi vuruldu, ayrıca Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin atış pozisyonlarındaki 42 topçu birimi ve 139 farklı bölgede insan gücü ve askeri teçhizatı etkisiz hale getirildi” ifadelerini kullandı.‘Ukrayna ordusu son bir günde Zaporojye NGS’nin sahasını 2 kez bombaladı’Ukrayna ordusunun son bir günde provokasyon amaçlı olarak Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) bulunduğu sahayı 2 kez bombaladığına dikkat çeken Konaşenkov, ilk saldırıda 3 merminin nükleer yakıt ve radyoaktif atıkların bulunduğu 2 No'lu özel binanın yakınına isabet ettiğini, Ukrayna topçu sistemlerinin Dnepropetrovsk bölgesinden ateş açtığını söyledi ve ekledi:Rus komutan, şu an itibarı ile santral personelinin teknik durumu kontrolünde tutmaları sayesinde radyasyonun normal değerlerde kaldığı bilgisini verdi.Konaşenkov, Rus Hava-Uzay Kuvvetlerinin Dnepropetrovsk bölgesinin Nikopol kentinde Ukrayna birliklerine yakıt sağlayan petrol depolama tesisini yüksek hassasiyetli silahlarla imha ettiğini, ayrıca çeşitli bölgelerde 8 silah ve mühimmat deposunun vurulduğunu dile getirdi.Rus komutan, ayrıca Zaporojye bölgesinde Ukrayna’ya ait helikopterlerin onarıldığı Motor Siç fabrikasının onarım tesislerinin yüksek hassasiyetli silahlarla vurduğunu söyledi.‘Rus hava savunma sistemleri Ukrayna’nın çok namlulu roketatar sistemlerinden fırlattığı 28 mermi önledi’Tümgeneral Konaşenkov, Ukrayna tarafından Olha ve HIMARS çok namlulu roketatar sistemleri ile fırlatılan 28 merminin Rus hava savunması tarafından önlendiğini, ayrıca Herson’un Novaya Kahovka bölgesinde bir Toçka-U balistik füzesinin havada vurulduğu bilgisini verdi, hava savunma sistemlerinin ayrıca farklı bölgelerde Ukrayna’ya ait 6 insansız hava aracını düşürdüğünü vurguladı.

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rusya, ukrayna, igor konaşenkov, zaporojye