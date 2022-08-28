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Prenses Diana'nın kullandığı otomobil, açık artırmada 650 bin sterline satıldı
Prenses Diana'nın kullandığı otomobil, açık artırmada 650 bin sterline satıldı
Prenses Diana'nın kullandığı bir otomobil, İngiltere'de bir müzayede 650 bin sterline satıldı. 28.08.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
prenses diana
otomobil
satış
açık artırma
galler
ingiltere
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Galler Prensesi Diana'nın 1985-1988'de kullandığı siyah Ford Escort RS Turbo otomobili, açık artırmada 650 bin sterline alıcı buldu.Silverstone Müzayede Evi'nin satışa sunduğu araç, İngiltere merkezli bir alıcı tarafından satın alındı.Prenses Diana'nın kullandığı başka bir Ford model araç da Haziran 2021'de açık artırmada 52 bin sterline satılmıştı.Prenses Diana, İngiliz bulvar basınının sürekli takibi altında geçirdiği hayatını, 31 Ağustos 1997'de Paris'te 36 yaşındayken paparazzilerin takibi sırasında bir tünelde geçirdiği trafik kazasında kaybetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220511/refik-anadolun-nft-eseri-acik-artirmada-21-milyon-tlye-satildi-1056266068.html
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prenses diana, otomobil, satış, açık artırma, galler, ingiltere
prenses diana, otomobil, satış, açık artırma, galler, ingiltere

Prenses Diana'nın kullandığı otomobil, açık artırmada 650 bin sterline satıldı

12:54 28.08.2022 (güncellendi: 12:57 28.08.2022)
© AFP 2022 / Youn Kong ChooPrenses Diana, eşi Galler Prensi Charles ile birlikte Güney Kore başkenti Seul'deki Ulusal Mezarlığı Meçhul Askerler Anıtı'nı ziyaret ederken. 1992.
Prenses Diana, eşi Galler Prensi Charles ile birlikte Güney Kore başkenti Seul'deki Ulusal Mezarlığı Meçhul Askerler Anıtı'nı ziyaret ederken. 1992. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2022
© AFP 2022 / Youn Kong Choo
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Prenses Diana'nın kullandığı bir otomobil, İngiltere'de bir müzayede 650 bin sterline satıldı.
Galler Prensesi Diana'nın 1985-1988'de kullandığı siyah Ford Escort RS Turbo otomobili, açık artırmada 650 bin sterline alıcı buldu.
Silverstone Müzayede Evi'nin satışa sunduğu araç, İngiltere merkezli bir alıcı tarafından satın alındı.
Prenses Diana'nın kullandığı başka bir Ford model araç da Haziran 2021'de açık artırmada 52 bin sterline satılmıştı.
Prenses Diana, İngiliz bulvar basınının sürekli takibi altında geçirdiği hayatını, 31 Ağustos 1997'de Paris'te 36 yaşındayken paparazzilerin takibi sırasında bir tünelde geçirdiği trafik kazasında kaybetmişti.
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