https://sputniknews.com.tr/20220828/prenses-diananin-kullandigi-otomobil-acik-artirmada-650-bin-sterline-satildi-1060489973.html
Prenses Diana'nın kullandığı otomobil, açık artırmada 650 bin sterline satıldı
Prenses Diana'nın kullandığı otomobil, açık artırmada 650 bin sterline satıldı
Prenses Diana'nın kullandığı bir otomobil, İngiltere'de bir müzayede 650 bin sterline satıldı. 28.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-28T12:54+0300
2022-08-28T12:54+0300
2022-08-28T12:57+0300
yaşam
prenses diana
otomobil
satış
açık artırma
galler
ingiltere
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102994/96/1029949658_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_7a2714400458ea43b304be2efe70ede7.jpg
Galler Prensesi Diana'nın 1985-1988'de kullandığı siyah Ford Escort RS Turbo otomobili, açık artırmada 650 bin sterline alıcı buldu.Silverstone Müzayede Evi'nin satışa sunduğu araç, İngiltere merkezli bir alıcı tarafından satın alındı.Prenses Diana'nın kullandığı başka bir Ford model araç da Haziran 2021'de açık artırmada 52 bin sterline satılmıştı.Prenses Diana, İngiliz bulvar basınının sürekli takibi altında geçirdiği hayatını, 31 Ağustos 1997'de Paris'te 36 yaşındayken paparazzilerin takibi sırasında bir tünelde geçirdiği trafik kazasında kaybetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220511/refik-anadolun-nft-eseri-acik-artirmada-21-milyon-tlye-satildi-1056266068.html
galler
ingiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102994/96/1029949658_8:0:2739:2048_1920x0_80_0_0_5b8c52d7fa38f1bdd9cd89fd88cd1951.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
prenses diana, otomobil, satış, açık artırma, galler, ingiltere
prenses diana, otomobil, satış, açık artırma, galler, ingiltere
Prenses Diana'nın kullandığı otomobil, açık artırmada 650 bin sterline satıldı
12:54 28.08.2022 (güncellendi: 12:57 28.08.2022) Abone ol
Prenses Diana'nın kullandığı bir otomobil, İngiltere'de bir müzayede 650 bin sterline satıldı.
Galler Prensesi Diana'nın 1985-1988'de kullandığı siyah Ford Escort RS Turbo otomobili, açık artırmada 650 bin sterline alıcı buldu.
Silverstone Müzayede Evi'nin satışa sunduğu araç, İngiltere merkezli bir alıcı tarafından satın alındı.
Prenses Diana'nın kullandığı başka bir Ford model araç da Haziran 2021'de açık artırmada 52 bin sterline satılmıştı.
Prenses Diana, İngiliz bulvar basınının sürekli takibi altında geçirdiği hayatını, 31 Ağustos 1997'de Paris'te 36 yaşındayken paparazzilerin takibi sırasında bir tünelde geçirdiği trafik kazasında kaybetmişti.