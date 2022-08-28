https://sputniknews.com.tr/20220828/prenses-diananin-kullandigi-otomobil-acik-artirmada-650-bin-sterline-satildi-1060489973.html

Prenses Diana'nın kullandığı otomobil, açık artırmada 650 bin sterline satıldı

Prenses Diana'nın kullandığı otomobil, açık artırmada 650 bin sterline satıldı

Prenses Diana'nın kullandığı bir otomobil, İngiltere'de bir müzayede 650 bin sterline satıldı. 28.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-28T12:54+0300

2022-08-28T12:54+0300

2022-08-28T12:57+0300

yaşam

prenses diana

otomobil

satış

açık artırma

galler

ingiltere

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102994/96/1029949658_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_7a2714400458ea43b304be2efe70ede7.jpg

Galler Prensesi Diana'nın 1985-1988'de kullandığı siyah Ford Escort RS Turbo otomobili, açık artırmada 650 bin sterline alıcı buldu.Silverstone Müzayede Evi'nin satışa sunduğu araç, İngiltere merkezli bir alıcı tarafından satın alındı.Prenses Diana'nın kullandığı başka bir Ford model araç da Haziran 2021'de açık artırmada 52 bin sterline satılmıştı.Prenses Diana, İngiliz bulvar basınının sürekli takibi altında geçirdiği hayatını, 31 Ağustos 1997'de Paris'te 36 yaşındayken paparazzilerin takibi sırasında bir tünelde geçirdiği trafik kazasında kaybetmişti.

https://sputniknews.com.tr/20220511/refik-anadolun-nft-eseri-acik-artirmada-21-milyon-tlye-satildi-1056266068.html

galler

ingiltere

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

prenses diana, otomobil, satış, açık artırma, galler, ingiltere