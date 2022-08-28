https://sputniknews.com.tr/20220828/plajdaki-cantadan-2-ceset-cikti-1060495930.html
Plajdaki çantadan 2 ceset çıktı
Plajdaki çantadan 2 ceset çıktı
Yunanistan'ın turistik Koufonisia Adası'ndaki plajda bir İtalyan turistin bulduğu çantada 2 insan cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 28.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-28T16:26+0300
2022-08-28T16:26+0300
2022-08-28T16:27+0300
dünya
ceset
yunanistan
ada
turist
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Ege Denizi'nin ortasındaki turistik Koufonisia Adası'nın plajında bugün öğle saatlerinde İtalyan bir turistin bulduğu çantayı açmasıyla içerisinde 2 ceset olduğu ortaya çıktı.Turistin otel yöneticileri aracılığı ile polis ve sahil güvenliğe haber vermesinin ardından plaja çok sayıda güvenlik gücü ve ambulans gönderildi.Sözcü'den Yaşar Anter'in haberine göre, çantanın içerisindeki cesetlerin Naksos Hastanesi kaldırıldığı, oradan otopsi için Atina Adli Tıp Merkezi'ne gönderileceği belirtildi. Çanta içerisinde bulunan cesetlerin yaklaşık 1 aylık olduğu belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20220816/hidroelektrik-santralin-kapaklarinda-ceset-bulundu-1059977865.html
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ceset, yunanistan, ada, turist
ceset, yunanistan, ada, turist
Plajdaki çantadan 2 ceset çıktı
16:26 28.08.2022 (güncellendi: 16:27 28.08.2022) Abone ol
Yunanistan'ın turistik Koufonisia Adası'ndaki plajda bir İtalyan turistin bulduğu çantada 2 insan cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ege Denizi'nin ortasındaki turistik Koufonisia Adası'nın plajında bugün öğle saatlerinde İtalyan bir turistin bulduğu çantayı açmasıyla içerisinde 2 ceset olduğu ortaya çıktı.
Turistin otel yöneticileri aracılığı ile polis ve sahil güvenliğe haber vermesinin ardından plaja çok sayıda güvenlik gücü ve ambulans gönderildi.
Sözcü'den Yaşar Anter'in haberine
göre, çantanın içerisindeki cesetlerin Naksos Hastanesi kaldırıldığı, oradan otopsi için Atina Adli Tıp Merkezi'ne gönderileceği belirtildi.
Çanta içerisinde bulunan cesetlerin yaklaşık 1 aylık olduğu belirtildi.