https://sputniknews.com.tr/20220828/plajdaki-cantadan-2-ceset-cikti-1060495930.html

Plajdaki çantadan 2 ceset çıktı

Plajdaki çantadan 2 ceset çıktı

Yunanistan'ın turistik Koufonisia Adası'ndaki plajda bir İtalyan turistin bulduğu çantada 2 insan cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 28.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-28T16:26+0300

2022-08-28T16:26+0300

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dünya

ceset

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ada

turist

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Ege Denizi'nin ortasındaki turistik Koufonisia Adası'nın plajında bugün öğle saatlerinde İtalyan bir turistin bulduğu çantayı açmasıyla içerisinde 2 ceset olduğu ortaya çıktı.Turistin otel yöneticileri aracılığı ile polis ve sahil güvenliğe haber vermesinin ardından plaja çok sayıda güvenlik gücü ve ambulans gönderildi.Sözcü'den Yaşar Anter'in haberine göre, çantanın içerisindeki cesetlerin Naksos Hastanesi kaldırıldığı, oradan otopsi için Atina Adli Tıp Merkezi'ne gönderileceği belirtildi. Çanta içerisinde bulunan cesetlerin yaklaşık 1 aylık olduğu belirtildi.

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