https://sputniknews.com.tr/20220828/orman-yakma-hazirliginda-olan-sahis-yakalandi-1060493502.html
Orman yakma hazırlığında olan şahıs yakalandı
Orman yakma hazırlığında olan şahıs yakalandı
PKK’nın talimatıyla orman yakma hazırlığında olan şahıs Antalya’da yakalandı. Şahsın internet üzerinden sülfürik asit siparişi verdiği, siparişi Antalya’da... 28.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-28T14:58+0300
2022-08-28T14:58+0300
2022-08-28T14:58+0300
türkiye
antalya
orman yangını
emniyet
pkk/kck
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PKK/KCK faaliyetlerinin deşifresine ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, Ahmet K. isimli bir şahsın PKK propagandası yaptığı, sülfürik asit temin etmeye çalıştığı ve eylem yapabileceği ihbarı üzerine harekete geçen Emniyet ekipleri şahsı izlemeye başladı. Yapılan çalışmalarda; Kayseri’den Antalya’ya gelen ve buraya yerleşerek inşaatta çalışmaya başlayan şahsın internet üzerinden sülfürik asit siparişi verdiği, siparişi Antalya’da kargodan teslim aldığı belirlendi. Finike ilçesinde gözaltına alınan şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda sülfürik asit ve Antalya haritası bulundu.Şahsın ifadesinde; "Suriye alanında faaliyet yürüttüğünü bildiği 'Devran-Rojhat' kod adlı örgüt mensubunun kendisiyle irtibata geçtiği, Antalya’da muhtelif yerlerde yangın çıkarma talimatı verdiği, örgüt mensubunun bu amaçla kendisine para ve orman yakması amacıyla kullanacağı düzeneği nasıl hazırlayacağını tarif eden video/materyal gönderdiği, eğer yakalanmamış olsaydı orman yakma eylemini gerçekleştirmiş olacağını" söylediği belirtildi. Gözaltındaki şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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antalya, orman yangını, emniyet, pkk/kck
antalya, orman yangını, emniyet, pkk/kck
Orman yakma hazırlığında olan şahıs yakalandı
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PKK’nın talimatıyla orman yakma hazırlığında olan şahıs Antalya’da yakalandı. Şahsın internet üzerinden sülfürik asit siparişi verdiği, siparişi Antalya’da kargodan teslim aldığı belirlendi.
PKK/KCK faaliyetlerinin deşifresine ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, Ahmet K. isimli bir şahsın PKK propagandası yaptığı, sülfürik asit temin etmeye çalıştığı ve eylem yapabileceği ihbarı üzerine harekete geçen Emniyet ekipleri şahsı izlemeye başladı. Yapılan çalışmalarda; Kayseri’den Antalya’ya gelen ve buraya yerleşerek inşaatta çalışmaya başlayan şahsın internet üzerinden sülfürik asit siparişi verdiği, siparişi Antalya’da kargodan teslim aldığı belirlendi. Finike ilçesinde gözaltına alınan şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda sülfürik asit ve Antalya haritası bulundu.
Şahsın ifadesinde; "Suriye alanında faaliyet yürüttüğünü bildiği 'Devran-Rojhat' kod adlı örgüt mensubunun kendisiyle irtibata geçtiği, Antalya’da muhtelif yerlerde yangın çıkarma talimatı verdiği, örgüt mensubunun bu amaçla kendisine para ve orman yakması amacıyla kullanacağı düzeneği nasıl hazırlayacağını tarif eden video/materyal gönderdiği, eğer yakalanmamış olsaydı orman yakma eylemini gerçekleştirmiş olacağını" söylediği belirtildi. Gözaltındaki şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.