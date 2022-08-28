https://sputniknews.com.tr/20220828/msb-tahil-yuklu-6-gemi-daha-hareket-etti-1060482697.html

MSB: Tahıl yüklü 6 gemi daha hareket etti

MSB: Tahıl yüklü 6 gemi daha hareket etti

Milli Savunma Bakanlığı, bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 6 geminin daha tahıl yüklü olarak hareket ettiğini bildirdi. 28.08.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

milli savunma bakanlığı (msb)

tahıl

ukrayna

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Milli Savunma Bakanlığı, bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 6 geminin daha tahıl yüklü olarak hareket ettiğini bildirdi.Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Ukrayna limanlarındaki tahılın sevkiyatı için çalışmalar devam ediyor. Bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 6 gemi daha tahıl yüklü olarak hareket etti." denildi.

https://sputniknews.com.tr/20220820/bakan-akar-ukrayna-limanlarindan-toplam-656-bin-349-ton-tahil-sevkiyati-gerceklestirilmisti-1060177953.html

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milli savunma bakanlığı (msb), tahıl, ukrayna