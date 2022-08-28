https://sputniknews.com.tr/20220828/msb-tahil-yuklu-6-gemi-daha-hareket-etti-1060482697.html
MSB: Tahıl yüklü 6 gemi daha hareket etti
MSB: Tahıl yüklü 6 gemi daha hareket etti
Milli Savunma Bakanlığı, bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 6 geminin daha tahıl yüklü olarak hareket ettiğini bildirdi. 28.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-28T09:03+0300
2022-08-28T09:03+0300
2022-08-28T09:24+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
tahıl
ukrayna
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Milli Savunma Bakanlığı, bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 6 geminin daha tahıl yüklü olarak hareket ettiğini bildirdi.Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Ukrayna limanlarındaki tahılın sevkiyatı için çalışmalar devam ediyor. Bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 6 gemi daha tahıl yüklü olarak hareket etti." denildi.
https://sputniknews.com.tr/20220820/bakan-akar-ukrayna-limanlarindan-toplam-656-bin-349-ton-tahil-sevkiyati-gerceklestirilmisti-1060177953.html
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milli savunma bakanlığı (msb), tahıl, ukrayna
milli savunma bakanlığı (msb), tahıl, ukrayna
MSB: Tahıl yüklü 6 gemi daha hareket etti
09:03 28.08.2022 (güncellendi: 09:24 28.08.2022) Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı, bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 6 geminin daha tahıl yüklü olarak hareket ettiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 6 geminin daha tahıl yüklü olarak hareket ettiğini bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Ukrayna limanlarındaki tahılın sevkiyatı için çalışmalar devam ediyor. Bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 6 gemi daha tahıl yüklü olarak hareket etti." denildi.