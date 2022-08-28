Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20220828/meteorolojiden-yeni-hafta-icin-saganak-uyarisi-1060482852.html
Meteoroloji’den yeni hafta için sağanak uyarısı
Meteoroloji’den yeni hafta için sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki hafta içine dair hava durumu tahminlerini yayınladı. Tahminlere göre bir süredir etkisini azaltmış olan sağanak yağış... 28.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-28T09:28+0300
2022-08-28T09:28+0300
türkiye
sağanak
hava durumu
meteoroloji
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/17/1060304824_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_0ec7b92ee090516845f458847414d4b7.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan güncel hava durumu tahminlerine göre bugün Karadeniz kıyılarını ve Ege’nin iç kısımlarını etkileyecek olan sağanak yağış, salı günü daha geniş bir alanda görülecek.İstanbul ve çevresinde de salı, çarşamba ve perşembe günleri yağış beklenirken hava sıcaklıklarında birkaç derecelik düşüş meydana gelecek.Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yüksek sıcaklıklar etkisini sürdürecek, yağış görülecek olan bölgelerde sıcaklık değerleri düşecek.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye'nin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.İç Ege (Denizli hariç), İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Sakarya, Bilecik ve Sinop çevreleri, Balıkesir'in güneyi, Antalya'nın batısının iç kesimleri ile Kastamonu'nun kıyı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların, Çankırı ve Çorum çevreleri, Kastamonu ve Karabük'ün güneyi ile Ankara'nın doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20220828/manisayi-saganak-vurdu-tonlarca-uzum-sel-sularina-kapildi-1060481245.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/17/1060304824_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_36c690cf2339fe5cbb6f5a4359adc5dc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sağanak, hava durumu, meteoroloji
sağanak, hava durumu, meteoroloji

Meteoroloji’den yeni hafta için sağanak uyarısı

09:28 28.08.2022
© İHAyağmur, sağanak, yağış
yağmur, sağanak, yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2022
© İHA
Abone olTelegram
Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki hafta içine dair hava durumu tahminlerini yayınladı. Tahminlere göre bir süredir etkisini azaltmış olan sağanak yağış tekrar kuvvetlenerek geniş bir alanda kendini gösterecek. Hava sıcaklıklarında düşüş bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan güncel hava durumu tahminlerine göre bugün Karadeniz kıyılarını ve Ege’nin iç kısımlarını etkileyecek olan sağanak yağış, salı günü daha geniş bir alanda görülecek.
İstanbul ve çevresinde de salı, çarşamba ve perşembe günleri yağış beklenirken hava sıcaklıklarında birkaç derecelik düşüş meydana gelecek.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yüksek sıcaklıklar etkisini sürdürecek, yağış görülecek olan bölgelerde sıcaklık değerleri düşecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye'nin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.
İç Ege (Denizli hariç), İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Sakarya, Bilecik ve Sinop çevreleri, Balıkesir'in güneyi, Antalya'nın batısının iç kesimleri ile Kastamonu'nun kıyı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.
Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Çankırı ve Çorum çevreleri, Kastamonu ve Karabük'ün güneyi ile Ankara'nın doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Manisa'yı sağanak vurdu: Tonlarca üzüm sel sularına kapıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2022
TÜRKİYE
Manisa'yı sağanak vurdu: Tonlarca üzüm sel sularına kapıldı
06:46
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала