https://sputniknews.com.tr/20220828/meteorolojiden-yeni-hafta-icin-saganak-uyarisi-1060482852.html
Meteoroloji’den yeni hafta için sağanak uyarısı
Meteoroloji’den yeni hafta için sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki hafta içine dair hava durumu tahminlerini yayınladı. Tahminlere göre bir süredir etkisini azaltmış olan sağanak yağış... 28.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-28T09:28+0300
2022-08-28T09:28+0300
2022-08-28T09:28+0300
türkiye
sağanak
hava durumu
meteoroloji
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan güncel hava durumu tahminlerine göre bugün Karadeniz kıyılarını ve Ege’nin iç kısımlarını etkileyecek olan sağanak yağış, salı günü daha geniş bir alanda görülecek.İstanbul ve çevresinde de salı, çarşamba ve perşembe günleri yağış beklenirken hava sıcaklıklarında birkaç derecelik düşüş meydana gelecek.Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yüksek sıcaklıklar etkisini sürdürecek, yağış görülecek olan bölgelerde sıcaklık değerleri düşecek.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye'nin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.İç Ege (Denizli hariç), İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Sakarya, Bilecik ve Sinop çevreleri, Balıkesir'in güneyi, Antalya'nın batısının iç kesimleri ile Kastamonu'nun kıyı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların, Çankırı ve Çorum çevreleri, Kastamonu ve Karabük'ün güneyi ile Ankara'nın doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20220828/manisayi-saganak-vurdu-tonlarca-uzum-sel-sularina-kapildi-1060481245.html
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sağanak, hava durumu, meteoroloji
sağanak, hava durumu, meteoroloji
Meteoroloji’den yeni hafta için sağanak uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki hafta içine dair hava durumu tahminlerini yayınladı. Tahminlere göre bir süredir etkisini azaltmış olan sağanak yağış tekrar kuvvetlenerek geniş bir alanda kendini gösterecek. Hava sıcaklıklarında düşüş bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan güncel hava durumu tahminlerine göre bugün Karadeniz kıyılarını ve Ege’nin iç kısımlarını etkileyecek olan sağanak yağış, salı günü daha geniş bir alanda görülecek.
İstanbul ve çevresinde de salı, çarşamba ve perşembe günleri yağış beklenirken hava sıcaklıklarında birkaç derecelik düşüş meydana gelecek.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yüksek sıcaklıklar etkisini sürdürecek, yağış görülecek olan bölgelerde sıcaklık değerleri düşecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye'nin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.
İç Ege (Denizli hariç), İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Sakarya, Bilecik ve Sinop çevreleri, Balıkesir'in güneyi, Antalya'nın batısının iç kesimleri ile Kastamonu'nun kıyı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.
Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Çankırı ve Çorum çevreleri, Kastamonu ve Karabük'ün güneyi ile Ankara'nın doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.